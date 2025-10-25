Традиционный грузинский харчо: секреты аутентичного рецепта

Традиционный грузинский харчо готовится из говядины, которая и придает бульону насыщенный вкус. Классический набор приправ — лук, чеснок, хмели-сунели, шафран, лавровый лист и черный перец. Автор канала «Грузия от местного» напоминает, что обязательный ингредиент — рис, он должен быть высокого качества и не развариваться.

© ГлагоL

Супом принято лакомиться из глиняных горшочков кеци, благодаря чему блюдо долго остается теплым. К харчо традиционно подают соленья цнили — малосольные огурцы, помидоры и чеснок, которые помогают раскрыть вкус супа.

В разных частях Грузии есть свои вариации рецепта. К примеру, в Западной Грузии часто кладут грецкие орехи, а в Восточной Грузии, и в Кахети придерживаются классического варианта без орехов. В Пасанаури харчо готовят из телятины, но при этом сохраняют все основные принципы приготовления.