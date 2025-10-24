Как правильно выбрать икру и не нарваться на подделку

Икра — один из тех деликатесов, который мы стараемся купить к праздникам и знаковым событиям. Нет ничего удивительного (хотя это и прискорбно), что подделок и уловок ничуть не меньше, чем самого продукта. Под видом благородных зерен из осетра или лосося могут продавать окрашенный желатин, рыбную смесь или вовсе растительный заменитель. Чтобы не испортить себе застолье и не отдать деньги за фальшивку, нужно понимать, какая икра бывает, как ее отличить и на что смотреть при покупке.

© РИА Новости

Какая икра бывает

В классике это всего два типа: красная (лососевая) и черная (осетровая). Красная — более доступная, ее получают из горбуши, кеты, нерки, кижуча, чавычи. Самая крупная — у кеты, самая нежная и яркая — у нерки.

Осетровая — деликатес дорогой: зерно мелкое, янтарно-серое, с легким ореховым послевкусием. Сегодня все чаще встречается фермерская икра, произведенная на сертифицированных хозяйствах: осетр выращивается в естественных условиях, но без браконьерства. Настоящая осетровая икра имеет мягкий, слегка морской аромат без рыбного душка и никогда не пахнет маслом.

Вообще говоря, есть еще желтая (щучья) и икра минтая или мойвы, как раз их часто ароматизируют под «красную» — в этом сегменте и можно обнаружить больше всего подделок.

Проверяйте упаковку и происхождение

Натуральная икра выпускается в жестяных или стеклянных банках. На крышке обязательно должны быть дата и время фасовки, номер партии и указание производителя. Если на банке написано «Имитация» или «Продукт икорный» (или что угодно еще) — это заменитель. У настоящей икры — маркировка ГОСТ, а у импортной — знак сертификации CITES (означает легальное происхождение осетровых видов).

Смотрите на состав — он должен быть коротким

В идеале — только икра, соль, иногда немного растительного масла и сорбиновая кислота (E200) как консервант. Если в составе есть белки, ароматизаторы, красители, усилители вкуса — перед вами имитация. Настоящая икра не нуждается в искусственных добавках: вкус формируют жиры рыбы и морская соль.

Оцените внешний вид и запах

Настоящая икра рассыпчатая, зерна одинакового размера, не слипшиеся, слегка блестящие, но не плавающие в рассоле. Цвет — естественный, без синтетического «пластикового» глянца. Запах — мягкий, морской, без нот масла, рыбьего жира или йода. Если аромат напоминает консервы или что-то химическое — это фальшивка или просрочка.

Проверяйте икру на ложке

Простая проверка: положите немного икры на тарелку или ложку и оставьте при комнатной температуре на 10 минут. Если выделяется много жидкости или икринки становятся мутными — продукт явно с искусственными загустителями. Качественная икра держит форму, а при легком нажатии лопается с тихим «щелчком».

Не гонитесь за низкой ценой

Хорошая икра не может стоить подозрительно дешево, даже если вам доказывают, что ее привезли прямиком с Дальнего Востока, или еще из каких-то очень рыбных мест, где она стоит сущие копейки (или троюродный дядя продавца — вольный фермер, который ее разводит тоннами). Если в супермаркете банка «осетровой» стоит как красная — это почти наверняка подделка.

Настоящая черная икра (белуга, севрюга, стерлядь) всегда имеет официальный сертификат и стоит от нескольких сотен долларов за 100 г. Красная — сезонный продукт: летом и осенью бывает дешевле, но все равно никак не ниже 3000–4000 ₽ за килограмм при оптовой фасовке.

Делайте покупки в проверенных местах

Выбирать икру — почти как ювелирку: важно знать, где покупать и на что смотреть. Берите продукт в проверенных магазинах или у производителей с лицензией, обращайте внимание на состав, дату и запах. Настоящая икра не должна быть идеальной на вид — у нее своя текстура. Подделку легко узнать по излишнему глянцу и подозрительной ровности икринок.