Проще не бывает: намазка, которая превратит любой хлеб в деликатес

В основе этой намазки для бутербродов лежат такие продукты, которые можно найти у каждого человека. Наталья Калнина в своем блоге говорит, что в итоге получается просто огненный вкус с кислинкой и пряными нотками.

Девяносто граммов сливочного масла оставьте на столе до размягчения. Два желтка от вареных яиц натрите на мелкой терке — это позволит сделать соус нежнее. К ним добавьте измельченный чеснок, десертную ложку острой горчицы и столько же лимонного сока. Посолите и поперчите по вкусу.

Все компоненты аккуратно перемешайте и взбейте вилкой до появления воздушной текстуры и однородного цвета. Такая намазка должна иметь бархатистую нежную текстуру и яркий аромат.

Ее можно подавать разными способами: в отдельной емкости к хлебу, на поджаренных ломтиках багета или в составе более сложных бутербродов с огурцами и свежей зеленью. Намазка может храниться в холодильнике 2-3 дня, а еще нормально реагирует на заморозку.