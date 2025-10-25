Бандуряники: рецепт слоеных драников под грибным соусом

Бандуряники — это многослойные драники, запеченные под грибным соусом. Их главная особенность в правильном и последовательном формировании слоев. О секретах приготовления этого вкуснейшего блюда рассказывает Наталья Калнина в своем блоге.

Для драников натрите на терке 800 граммов картофеля, добавьте измельченную луковицу, 2 зубчика чеснока, столовую ложку сметаны, яйцо, 1-2 столовых ложки муки. Все это смешиваем, отжимаем, чтобы масса не была слишком жидкой. На разогретой сковороде обжариваем драники до золотистого цвета с обеих сторон.

Для соуса возьмите 200 граммов шампиньонов, обжарьте их вместе с луком. Добавьте столовую ложку муки, 150 миллилитров воды и 200 граммов сметаны. Прогрейте сотейник с соусом пару минут. Если соус получился густым, можно добавить воды. Кстати, вместо грибов можно использовать полкилограмма мяса, обжаренного с луком и протушенного со сметаной.

На этом этапе соберите блюдо из слоев в форме для запекания. Небольшим слоем соуса смажьте дно. Далее слой драников, потом соус, опять картошка и так далее. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.