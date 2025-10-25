Топ-3 неожиданных совета по запеканию

Сегодня многие кулинары не знают, что и у духовки есть свои правила использования. Ее секреты раскрывает автор канала «Кулинарный техникум».

© ГлагоL

Нижний уровень духовки идеально подходит для равномерного прожаривания продуктов, верхний — для образования аппетитной корочки, а средний считается универсальным, так как именно на нем большинство блюд печется идеально.

Но не только правильная полка играет важную роль. Всегда стоит учитывать, что основное условие успеха — предварительный прогрев. Кажется, о нем знают все, но зачастую «экономят» время и теряют дополнительные вкусовые ноты блюда.

Красивая корочка, которая дополняет аромат блюда, возникает не только от жара, но также и от обдува воздушными потоками. Именно поэтому специалисты рекомендуют заменять противень на решетку. Выдержка в 15 минут прогрева духовки позволяет создать тот самый «горячий воздух», который откроет все вкусы продуктов.