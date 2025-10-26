Как приготовить сочные чебуреки с овощной начинкой

Все привыкли, что чебуреки делают с мясной начинкой. Для разнообразия попробуйте приготовить их с капустой. Хрустящее тесто и сочная начинка точно покорят вас своим вкусом. Это блюдо подойдет для быстрого перекуса или сытного ужина. Готовятся они просто и быстро, а все продукты у вас есть под рукой.

Сначала замесите тесто. В миске смешайте теплую воду, соль, пару ложек масла растительного и 50 мл водки. Да, водка нужна! Не удивляйтесь, она сделает тесто мягким, а потом даст тот самый хруст. Постепенно добавляйте муку и вымешивайте, пока тесто не станет гладким и податливым. Накройте пленкой и дайте ему отдохнуть часик.

Для начинки мелко нашинкуйте капусту, нарежьте лук и натрите морковь. Обжарьте лук до полупрозрачности, добавьте морковку, а затем капусту. Не забудьте посолить, поперчить и добавить чайную ложку сахара. Тушите под крышкой около 20 минут, пока овощи не станут мягкими. Перед тем, как лепить чебуреки, начинку полностью остудите.

Разделите тесто на части, раскатайте в тонкие лепешки. На одну половину выложите начинку, оставляя края свободными. Накройте второй половиной и тщательно защипните края вилкой, отмечает автор канала gromovguru.

gromovguru.

Обжаривайте в достаточном количестве разогретого масла до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые чебуреки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

