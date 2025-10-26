Когда на кухне остались только мука и молоко: простой рецепт затирки

«Затирка» — это недорогая и простейшая в приготовлении еда, в которой основой выступают лапша и молоко. Подробный рецепт этого блюда рассказывает Наталья Калнина в своем блоге.

Для приготовления супа берут по 750 мл молока и воды, доводят до кипения, а затем солят. Сама затирка — это около 100 г муки, одно яйцо и 2-3 ст. ложки холодной воды. Для аромата муку можно слегка прокалить на сухой сковороде до золотистого цвета. Затем все ингредиенты нужно разминать вилкой до тех пор, пока не появятся мелкие крупинки.

Затирку постепенно засыпаем в кипящее молоко, постоянно помешивая. Варить нужно минут 7-10. После того как в суп добавлено сливочное масло, ему нужно дать постоять под крышкой 5-10 минут, чтобы он загустел.

Плюс в том, что ингредиенты стоят копейки, готовится он минут 20, а получается отличный завтрак или легкий ужин. В отличие от супов с вермишелью, она не разбухает и не становится кашей после того, как ‍остынет.