Ностальгия по детству: секрет приготовления котлет как в садике

Эти котлеты вернут вас в детство. Они получаются невероятно сочными из-за кусочка сливочного масла, который добавляют в фарш. Убедитесь в этом сами, приготовив по этому рецепту.

Вам понадобится: по 250 г говяжьего и свиного фарша, два кусочка белого батона, полстакана молока, одна средняя луковица, соль, перец и растительное масло.

Замочите батон в молоке на пять минут, затем хорошо отожмите. Лук мелко нарежьте. Смешайте оба вида фарша, размоченный хлеб, лук, яйцо, соль и перец. Тщательно вымесите массу до однородности. Для плотности можно несколько раз «отбить» фарш, отмечает канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Сформируйте котлетки среднего размера. Обжарьте их на разогретом масле на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Чтобы они точно пропеклись внутри, как в детском саду, переложите их на противень и доведите до готовности в духовке в течение 10-15 минут.