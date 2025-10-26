Фольга, пергамент или рукав: в чем лучше запекать в духовке?

Вопрос в чем запекать в духовке всегда очень актуальный. От этого зависит вкус блюда: будет ли это томление или аппетитное запекание до хруста, сочность или румяная корочка. Ведь фольга, пергамент и рукав — это разные инструменты для достижения разных целей.

© ГлагоL

Фольга создает эффект мощного местного жара. Она хороша, когда нужно «запечатать» соки внутри. В ней хорошо запекать картошку в мундире, рыбу или нежные овощи. Они томятся в собственном соку. Чтобы получить хрустящую корочку, разверните фольгу за 10-15 минут до конца готовки. Однако, помните, что кислые соусы (на основе томатов, вина или лимона) могут вступать с алюминием в реакцию, поэтому их лучше в фольге не запекать.

Пергамент любят за равномерный прогрев и антипригарную поверхность. Он не дает продуктам прилипнуть, позволяет выпариваться лишней влаге и формирует красивую, золотистую корочку снизу. Это лучший друг для выпечки, корнеплодов и рыбы, которую вы хотите подрумянить, а не сварить на пару. Для очень сочных блюд пергамент можно слегка смазать маслом, отмечает канал «Готовим с Калниной Натальей».

Рукав работает как пароварка. Он создает внутри влажную среду, где блюдо готовится в собственном паре. В рукаве птица или мясо точно получатся сочными, поэтому используйте немного масла. Однако о хрустящей корочке можно забыть. Чтобы ее получить, сделайте дырочки сверху за 15-20 минут до готовности и выпустите пар.

Как уже писал «ГлагоL», нижний уровень духовки хорошо подходит для равномерного прожаривания, а верхний — для образования хрустящей корочки, а средний считается универсальным.