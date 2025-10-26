Хрустящая и в меру кислая: рецепт квашенной капусты, проверенный годами

Квашеная капуста — не просто закуска, а вкус из детства, который перешел от бабушки к маме. Ее секрет в простоте: только капуста, свекла, соль и вода. Никакого уксуса, только естественное брожение, которое дарит тот самый неповторимый вкус и аромат.

© ГлагоL

Для приготовления возьмите плотные кочаны капусты, пару штук средней свеклы для цвета, десять литров фильтрованной воды и стакан крупной каменной соли). Капусту нарежьте крупными дольками, свеклу — тонкими слайсами. В эмалированную кастрюлю плотно укладывайте овощи слоями.

Растворите соль в воде и залейте рассолом овощи так, чтобы они были полностью покрыты. Сверху поставьте грузик, отмечает канал «Готовим с Калниной Натальей». Можно сразу убрать в погреб на 60 дней, а можно оставить на 2-3 дня в тепле, а потом перенести в холод.

«ГлагоL» ранее рассказал, как приготовить квашеную капусту по-советски. Она получается хрустящей и без характерной горечи.