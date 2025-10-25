Роскачество назвало опасный для здоровья предмет интерьера
Ряд ароматизаторов для дома выделяет опасные для здоровья канцерогены. Об этом сообщается на портале Роскачества со ссылкой на исследование коллег из Франции из организации 60 Millions de Consommateurs.
— При сжигании они выделяют этилбензол, формальдегид, бензол, фурфурол, толуол, стирол и ацетальдегид. Причем зачастую в концентрациях, которые в несколько раз превышают рекомендованные значения по качеству воздуха внутри помещений, — сказано в статье организации.
Речь идет о благовониях в форме палочек и конусов для поджигания. Также они выделяют очень высокие концентрации микрочастиц, которые могут попасть в легкие и через них просочиться в кровоток. Эти частицы опасны, потому что являются продуктами горения.
Согласно исследованию, самыми безопасными ароматизаторами для дома оказались аромадиффузоры с палочками. Роскачество порекомендовало отказаться от использования благовоний, с осторожностью относиться к эфирным маслам и регулярно проветривать помещение, где используется ароматизатор, говорится в материале.
