Роскачество проверило цикорий

Роскачество провело исследование 20 торговых марок цикория по 434 показателям безопасности, качества и соответствия маркировке. Выяснилось, что ни в одной марке не обнаружилось металлических и посторонних примесей, при этом по ряду показателей есть нарушения, сообщили в пресс-службе Роскачества.

Исследование показало, что обязательным требованиям законодательства не соответствуют шесть торговых марок. Например, не все цикории подойдут диабетикам. Вместо фруктозы у некоторых нашли высокое содержание глюкозы, что может быть признаком возможного добавления злаков, богатых крахмалом. Таким образом такой цикорий может быть небезопасен для людей с нарушением углеводного обмена — особенно при инсулинорезистентности и чувствительной поджелудочной железе.

Кроме того, четыре из 20 торговых марок указывают неверные данные о пищевой ценности (содержании белков, жиров и углеводов) на упаковке. Лидером по нарушениям стал цикорий Spar, где фактическое содержание углеводов оказалось на 73% выше заявленного.

Управление Роспотребнадзора по городу Москве объявило предостережения в адрес ООО «Миофарм» (изготовитель продукции ТМ Miopharm) и ООО «Славкофе» (изготовитель продукции ТМ «Большая чашка») о недопустимости нарушения обязательных требований.

Приостановлено также действие шести деклараций о соответствии, в числе которых заявителями являются ООО «Миофарм», ООО «Фаворит».