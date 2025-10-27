Вино, которое лучше не покупать: как определить подделку

Подделки вина существуют и сегодня, хотя и не в таких масштабах, как раньше. Чаще всего с ними можно столкнуться при покупке «у знакомых» или в небольших магазинах в сельской местности, где спрос на дорогой алкоголь невысок.

В крупных супермаркетах вино формально будет легальным — с акцизной маркой и в системе ЕГАИС. Однако его происхождение может вызывать вопросы. Например, по словам самих грузинских чиновников, более 30% вина, поставляемого в Россию под видом грузинского, на самом деле не имеет к их стране никакого отношения. Оно разливается в других местах, но продается с наценкой как продукт известного винодельческого региона.

Наличие в составе «виноматериала» не делает вино подделкой. Так называют вино до розлива по бутылкам. Однако это часто означает, что производитель просто купил готовое сырье, разлил его и наклеил свою этикетку, а качество такого напитка обычно оставляет желать лучшего.

Чтобы выбрать хорошее вино, обратите внимание на несколько моментов. Соотносите сорт с поводом: красное сухое лучше подойдет к мясу, а белое — к более легким закускам. Винтовая крышка указывает на молодое вино, не предназначенное для длительного хранения, а пробковая — на выдержанное. Кроме того, важно, чтобы в магазине соблюдались условия хранения. Жара или прямые солнечные лучи могут безнадежно испортить даже качественный напиток.

Но самый главный признак, который должен остановить вас от покупки, — это фраза на этикетке: «Изготовлено из отборных сортов винограда». Скорее всего, сам производитель не знает, откуда конкретно его сырье, объяснил автор канала «ALCOMANIAC l Алкоконтент без побочных эффектов».

Ранее стало известно, что российский производитель игристых вин «Абрау-Дюрсо» начал заниматься выведением ресвератрола из косточки винограда. Этот полезный антиоксидант содержится в кожице и косточке, писал «ГлагоL».