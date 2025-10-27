Оренбуржцам рассказали, как выбрать полезную и безопасную рыбу

Специалисты областного Роспотребнадзора напоминают оренбуржцам о важности рыбы в рационе человека. Рыба является источником жирных кислот омега-3 и омега-6, которые поддерживают работу мозга и способствуют снижению уровня вредного холестерина.

Регулярное употребления рыбы помогает нормализовать работу щитовидной железы благодаря высокому содержанию йода. Микроэлементы и витамины группы А, В, Е, D способствуют обмену веществ и делают рыбу более полезной по сравнению с мясом.

Для детей рыба особенно полезна. Белок легко усваивается, а полиненасыщенные жирные кислоты повышают стрессоустойчивость, нормализуют сон и настроение, способствуют физическому и умственному развитию.

Рекомендации по выбору сортов:

Нежирные: хек, судак, камбала, треска, речной окунь, навага.

Жирные: морской окунь, карась, салака, форель.

Советы по покупке и качеству:

Живая рыба должна быть активной, с ясными глазами и ярко-красными жабрами; чешуя блестящая, хвост упругий; запах — слабый, морской.

Филе — ровного цвета, без желтизны или темных пятен; замороженная рыба — с тонким льдом, без трещин.

Хранение:

Свежая рыба — до 2 дней при +2 °C.

Замороженная — до 10 месяцев в морозильной камере.

Изделия холодного копчения — не более 10 суток в холодильнике.

В Роспотребнадзоре напоминают, что соблюдение правил выбора и хранения рыбы сохраняет ее полезные свойства и обеспечивает безопасность для здоровья.

