Оренбуржцам рассказали, как выбрать полезную и безопасную рыбу
Специалисты областного Роспотребнадзора напоминают оренбуржцам о важности рыбы в рационе человека. Рыба является источником жирных кислот омега-3 и омега-6, которые поддерживают работу мозга и способствуют снижению уровня вредного холестерина.
Регулярное употребления рыбы помогает нормализовать работу щитовидной железы благодаря высокому содержанию йода. Микроэлементы и витамины группы А, В, Е, D способствуют обмену веществ и делают рыбу более полезной по сравнению с мясом.
Для детей рыба особенно полезна. Белок легко усваивается, а полиненасыщенные жирные кислоты повышают стрессоустойчивость, нормализуют сон и настроение, способствуют физическому и умственному развитию.
Рекомендации по выбору сортов:
- Нежирные: хек, судак, камбала, треска, речной окунь, навага.
- Жирные: морской окунь, карась, салака, форель.
Советы по покупке и качеству:
- Живая рыба должна быть активной, с ясными глазами и ярко-красными жабрами; чешуя блестящая, хвост упругий; запах — слабый, морской.
- Филе — ровного цвета, без желтизны или темных пятен; замороженная рыба — с тонким льдом, без трещин.
Хранение:
- Свежая рыба — до 2 дней при +2 °C.
- Замороженная — до 10 месяцев в морозильной камере.
- Изделия холодного копчения — не более 10 суток в холодильнике.
В Роспотребнадзоре напоминают, что соблюдение правил выбора и хранения рыбы сохраняет ее полезные свойства и обеспечивает безопасность для здоровья.
Напомним, что Роспотребнадзор Оренбуржья изъял за нарушения 156 кг рыбы и морепродуктов.