Рецепт приготовления идеального грибного супа

Нет лучшего времени для грибного супа, чем осень. Рецептов его приготовления существует огромное множество.

Для супа вам понадобится около 300 граммов грибов, полкилограмма говяжьей грудинки, 50 грамм перловки, две картошки, крупная луковица, две морковки, 100 г сельдерея, зелень, соль и перец. Сначала сварите бульон из мяса в трех литрах воды. За полчаса до готовности говядины добавьте в кастрюлю перловку и нарезанный картофель.

Грибы обжарьте отдельно на масле до золотистого цвета и переложите их. На той же сковороде приготовьте зажарку из лука, моркови и сельдерея, затем добавьте к жареным грибам. Получившуюся смесь переложите в бульон, добавьте зелень и томите суп на медленном огне около 20 минут.

Вот несколько секретов, которые помогут раскрыть вкус грибов. Не стоит их мыть слишком долго. Из-за пористой структуры они впитывают много воды, поэтому лучше просто протереть их и почистить ножом. Чтобы получить аппетитную корочку, обжаривайте их небольшими порциями, иначе они пустят сок и превратятся в кашу, предупредил Коте Оганезов в своем блоге.

Для удобства замораживайте их небольшими партиями по 200-250 граммов. Размораживать лучше всего медленно, переложив из морозилки в холодильник. Важно: не варите грибы перед заморозкой, если сомневаетесь в их качестве, так как они потеряют вкус. И главное правило — если гриб вызывает сомнения, его не стоит брать.