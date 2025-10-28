Баклажаны по-итальянски: простая и вкусная закуска

Хотим поделиться с вами рецептом невероятно вкусных баклажанов по-итальянски. В Италии это блюдо называют красиво — Melanzane grigliate sott’olio. Звучит сложно, а готовится очень просто.

© ГлагоL

Для приготовления этой закуски возьмите три плотных баклажана. Для заправки вам понадобятся: оливковое масло, винный уксус, пару зубчиков чеснока, петрушка, соль и острый перец.

Баклажаны хорошенько промываем, но не чистим. Нарезаем их кружочками толщиной примерно в полсантиметра. Лучше порезать один баклажан и сразу его обжарить.

Каждый кружок щедро смазываем оливковым маслом с двух сторон и солим. Обжариваем на сухой сковородке до золотистой корочки. Готовые баклажаны выкладываем на бумажное полотенце, чтобы ушла вся лишняя влага.

Тем временем приступим к заправке. Пока жарится последняя партия наших баклажанов, рубим петрушку довольно мелко и натираем чеснок. В отдельной мисочке смешиваем оливковое масло, винный уксус, соль, красный перец, чеснок и петрушку. Запах вас сразу сведет с ума.

Берем контейнер с плотной крышкой. На дно наливаем пару ложек ароматной заправки. Затем выкладываем слой обжаренных баклажанов. Сверху — снова заправка. И так повторяем, пока не закончатся все ингредиенты.

Плотно закрываем контейнер и убираем в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь. За это время баклажаны пропитаются и станут нежными и ароматными, отмечает автор канала Emilia Food & Recipes.

«ГлагоL» уже делился с вами рецептом ароматной закуски из баклажанов. Сначала вам нужно продержать 5 минут в кипятке.