Три ужина, после которых не останется грязной посуды для мытья
Если при мысли об ужине в голову приходит сначала гора немытой посуды, и только потом приготовленное блюдо — есть выход. Можно готовить так, чтобы еда не соприкасалась ни с сковородами, ни с кастрюлями, ни с тарелками. «Рамблер» сделал подборку ужинов, после которых раковина не будет забита посудой.
1. Курица с овощами в фольге
Ингредиенты на две порции:
- куриное филе — 350 г
- картофель — 2 шт.
- морковь — 1 шт.
- болгарский перец — 1 шт.
- растительное масло — 1,5 ст. л.
- соль — ½ ч. л.
- черный перец — ¼ ч. л.
- паприка — 1 ч. л.
- чеснок (по желанию) — 1 зубчик
- лимонный сок (по желанию) — 1–2 ст. л.
Способ приготовления:
- Куриное филе промойте и нарежьте кубиками 2×2 см.
- Картофель нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см, морковь — тонкими кружками или полукольцами, перец — полосками.
- Сложите курицу и овощи в миску, добавьте масло, соль, перец, паприку и (по желанию) чеснок и лимонный сок. Перемешайте.
- Отрежьте два листа фольги примерно 30×30 см, выложите смесь по центру каждого.
- Сформируйте герметичные конверты, плотно закрыв края фольги.
- Запекайте в духовке при 180 °C 30–35 минут.
- Подайте прямо в фольге, развернув верх — посуда не требуется.
Ужин из трех–пяти ингредиентов: десять идей на каждый день
2. Рыба с овощами в пакете для запекания
Ингредиенты на две порции:
- рыба (лосось, треска, хек) — 400 г
- кабачок — 1 шт.
- помидоры черри — 8–10 шт.
- лимон — 3–4 дольки
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль — ½ ч. л.
- черный перец — ¼ ч. л.
- тимьян или базилик — ½ ч. л.
Способ приготовления:
- Рыбу промойте, обсушите и нарежьте порционными кусками шириной 3–4 см.
- Кабачок нарежьте кружками толщиной 0,5–1 см, черри оставьте целыми или разрежьте пополам.
- Сложите рыбу и овощи в пакет для запекания, добавьте масло, соль, перец и специи.
- Вложите внутрь три–четыре дольки лимона.
- Плотно завяжите пакет или закрепите зажимом, несколько раз встряхните для равномерного распределения.
- Запекайте при 180 °C 25–30 минут.
- Пакет можно разрезать сверху и подать сразу в нём или разложить в одноразовые тарелки.
3. Запеканка с фаршем и картофелем в одноразовой форме
© Esin Deniz/iStock.com
Ингредиенты на две–три порции:
- фарш (куриный, свиной или смешанный) — 300–350 г
- картофель — 3 средние шт.
- лук репчатый — 1 шт.
- сметана или сливки (10–20%) — 3 ст. л.
- сыр твердый — 80–100 г
- соль — ½ ч. л.
- черный перец — ¼ ч. л.
- растительное масло — 1 ч. л. (для смазывания при необходимости)
Способ приготовления:
- Картофель очистите и нарежьте тонкими кружками (до 0,5 см).
- Лук нарежьте полукольцами или мелкими кусочками.
- Если форма одноразовая с тонкой стенкой — слегка смажьте дно маслом.
- Выложите в форму слой картофеля.
- Сверху равномерно распределите фарш, слегка посолите и поперчите.
- Покройте слоем лука и снова уложите оставшийся картофель.
- Сверху смажьте сметаной или полейте сливками.
- Посыпьте тертым сыром.
- Запекайте при 180 °C около 40–45 минут (до румяной корочки).
- Подавать можно прямо в форме.
Каждый из этих ужинов можно приготовить без кастрюль и другой лишней посуды — ешьте их прямо в упаковке. Максимум, что придется помыть — нож и доску.
Ранее мы делились идеями для веганского ужина, которые понравятся даже мясоедам.