Три ужина, после которых не останется грязной посуды для мытья

Катерина Саломе

Если при мысли об ужине в голову приходит сначала гора немытой посуды, и только потом приготовленное блюдо — есть выход. Можно готовить так, чтобы еда не соприкасалась ни с сковородами, ни с кастрюлями, ни с тарелками. «‎Рамблер» сделал подборку ужинов, после которых раковина не будет забита посудой.

Три ужина, после которых не останется грязной посуды для мытья
© Vitalii Marchenko/iStock.com

1. Курица с овощами в фольге

Ингредиенты на две порции:

  • куриное филе — 350 г
  • картофель — 2 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • болгарский перец — 1 шт.
  • растительное масло — 1,5 ст. л.
  • соль — ½ ч. л.
  • черный перец — ¼ ч. л.
  • паприка — 1 ч. л.
  • чеснок (по желанию) — 1 зубчик
  • лимонный сок (по желанию) — 1–2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе промойте и нарежьте кубиками 2×2 см.
  2. Картофель нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см, морковь — тонкими кружками или полукольцами, перец — полосками.
  3. Сложите курицу и овощи в миску, добавьте масло, соль, перец, паприку и (по желанию) чеснок и лимонный сок. Перемешайте.
  4. Отрежьте два листа фольги примерно 30×30 см, выложите смесь по центру каждого.
  5. Сформируйте герметичные конверты, плотно закрыв края фольги.
  6. Запекайте в духовке при 180 °C 30–35 минут.
  7. Подайте прямо в фольге, развернув верх — посуда не требуется.

Ужин из трех–пяти ингредиентов: десять идей на каждый день

2. Рыба с овощами в пакете для запекания

Ингредиенты на две порции:

  • рыба (лосось, треска, хек) — 400 г
  • кабачок — 1 шт.
  • помидоры черри — 8–10 шт.
  • лимон — 3–4 дольки
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль — ½ ч. л.
  • черный перец — ¼ ч. л.
  • тимьян или базилик — ½ ч. л.

Способ приготовления:

  1. Рыбу промойте, обсушите и нарежьте порционными кусками шириной 3–4 см.
  2. Кабачок нарежьте кружками толщиной 0,5–1 см, черри оставьте целыми или разрежьте пополам.
  3. Сложите рыбу и овощи в пакет для запекания, добавьте масло, соль, перец и специи.
  4. Вложите внутрь три–четыре дольки лимона.
  5. Плотно завяжите пакет или закрепите зажимом, несколько раз встряхните для равномерного распределения.
  6. Запекайте при 180 °C 25–30 минут.
  7. Пакет можно разрезать сверху и подать сразу в нём или разложить в одноразовые тарелки.

3. Запеканка с фаршем и картофелем в одноразовой форме

© Esin Deniz/iStock.com

Ингредиенты на две–три порции:

  • фарш (куриный, свиной или смешанный) — 300–350 г
  • картофель — 3 средние шт.
  • лук репчатый — 1 шт.
  • сметана или сливки (10–20%) — 3 ст. л.
  • сыр твердый — 80–100 г
  • соль — ½ ч. л.
  • черный перец — ¼ ч. л.
  • растительное масло — 1 ч. л. (для смазывания при необходимости)

Способ приготовления:

  1. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружками (до 0,5 см).
  2. Лук нарежьте полукольцами или мелкими кусочками.
  3. Если форма одноразовая с тонкой стенкой — слегка смажьте дно маслом.
  4. Выложите в форму слой картофеля.
  5. Сверху равномерно распределите фарш, слегка посолите и поперчите.
  6. Покройте слоем лука и снова уложите оставшийся картофель.
  7. Сверху смажьте сметаной или полейте сливками.
  8. Посыпьте тертым сыром.
  9. Запекайте при 180 °C около 40–45 минут (до румяной корочки).
  10. Подавать можно прямо в форме.

Каждый из этих ужинов можно приготовить без кастрюль и другой лишней посуды — ешьте их прямо в упаковке. Максимум, что придется помыть — нож и доску.

Ранее мы делились идеями для веганского ужина, которые понравятся даже мясоедам.