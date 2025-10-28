Три ужина, после которых не останется грязной посуды для мытья

Если при мысли об ужине в голову приходит сначала гора немытой посуды, и только потом приготовленное блюдо — есть выход. Можно готовить так, чтобы еда не соприкасалась ни с сковородами, ни с кастрюлями, ни с тарелками. «‎Рамблер» сделал подборку ужинов, после которых раковина не будет забита посудой.

© Vitalii Marchenko/iStock.com

1. Курица с овощами в фольге

Ингредиенты на две порции:

куриное филе — 350 г

картофель — 2 шт.

морковь — 1 шт.

болгарский перец — 1 шт.

растительное масло — 1,5 ст. л.

соль — ½ ч. л.

черный перец — ¼ ч. л.

паприка — 1 ч. л.

чеснок (по желанию) — 1 зубчик

лимонный сок (по желанию) — 1–2 ст. л.

Способ приготовления:

Куриное филе промойте и нарежьте кубиками 2×2 см. Картофель нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см, морковь — тонкими кружками или полукольцами, перец — полосками. Сложите курицу и овощи в миску, добавьте масло, соль, перец, паприку и (по желанию) чеснок и лимонный сок. Перемешайте. Отрежьте два листа фольги примерно 30×30 см, выложите смесь по центру каждого. Сформируйте герметичные конверты, плотно закрыв края фольги. Запекайте в духовке при 180 °C 30–35 минут. Подайте прямо в фольге, развернув верх — посуда не требуется.

2. Рыба с овощами в пакете для запекания

Ингредиенты на две порции:

рыба (лосось, треска, хек) — 400 г

кабачок — 1 шт.

помидоры черри — 8–10 шт.

лимон — 3–4 дольки

растительное масло — 1 ст. л.

соль — ½ ч. л.

черный перец — ¼ ч. л.

тимьян или базилик — ½ ч. л.

Способ приготовления:

Рыбу промойте, обсушите и нарежьте порционными кусками шириной 3–4 см. Кабачок нарежьте кружками толщиной 0,5–1 см, черри оставьте целыми или разрежьте пополам. Сложите рыбу и овощи в пакет для запекания, добавьте масло, соль, перец и специи. Вложите внутрь три–четыре дольки лимона. Плотно завяжите пакет или закрепите зажимом, несколько раз встряхните для равномерного распределения. Запекайте при 180 °C 25–30 минут. Пакет можно разрезать сверху и подать сразу в нём или разложить в одноразовые тарелки.

3. Запеканка с фаршем и картофелем в одноразовой форме

© Esin Deniz/iStock.com

Ингредиенты на две–три порции:

фарш (куриный, свиной или смешанный) — 300–350 г

картофель — 3 средние шт.

лук репчатый — 1 шт.

сметана или сливки (10–20%) — 3 ст. л.

сыр твердый — 80–100 г

соль — ½ ч. л.

черный перец — ¼ ч. л.

растительное масло — 1 ч. л. (для смазывания при необходимости)

Способ приготовления:

Картофель очистите и нарежьте тонкими кружками (до 0,5 см). Лук нарежьте полукольцами или мелкими кусочками. Если форма одноразовая с тонкой стенкой — слегка смажьте дно маслом. Выложите в форму слой картофеля. Сверху равномерно распределите фарш, слегка посолите и поперчите. Покройте слоем лука и снова уложите оставшийся картофель. Сверху смажьте сметаной или полейте сливками. Посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180 °C около 40–45 минут (до румяной корочки). Подавать можно прямо в форме.

Каждый из этих ужинов можно приготовить без кастрюль и другой лишней посуды — ешьте их прямо в упаковке. Максимум, что придется помыть — нож и доску.

