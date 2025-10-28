Как замораживать молочку, чтобы не потерять пользу

Молочные продукты быстро портятся, но часть из них можно спокойно замораживать — без потери вкуса и питательной ценности. «‎Рамблер» расскажет, какие молочные продукты можно отправлять в морозильник, как их упаковывать и как правильно размораживать.

© andreswd/iStock.com

Что происходит с молочными продуктами при замораживании?

Когда температура падает ниже нуля, в них начинают образовываться кристаллы льда. Они вытесняют влагу и могут разрушать клеточные структуры. Именно поэтому после размораживания молочные продукты иногда становятся водянистыми или «слоистыми».

Однако по химическому составу молоко и большинство молочных продуктов при правильной заморозке сохраняют питательную ценность: белки, жиры и минеральные вещества не разрушаются. Меняется в основном структура и вкус.

Исследования Milk Genomics Consortium показали, что при хранении молока при −18 °C в течение трех месяцев состав остается стабильным — небольшие изменения касаются только консистенции. Это значит, что правильно замороженное молоко остается полноценным и полезным продуктом.

Какие продукты можно замораживать?

1. Молоко

Пастеризованное и ультрапастеризованное молоко отлично переносит заморозку. Главное правило — не заполнять емкость доверху, жидкость расширяется при кристаллизации.

Оптимально использовать пластиковые бутылки или контейнеры, оставив 2–3 см до крышки.

Хранить при −18 °C можно до трех месяцев. После размораживания в холодильнике молоко нужно хорошо встряхнуть: это восстановит равномерную текстуру.

2. Сыр

Твердые и полутвердые сорта (чеддер, гауда, российский, эмменталь) замораживаются без проблем. Однако структура становится чуть более ломкой, поэтому такие сыры лучше использовать в горячих блюдах — пицце, пасте, запеканках.

Перед замораживанием сыр лучше натереть или нарезать порционно, обернуть пленкой и поместить в герметичный пакет. Срок хранения — до шести месяцев.

Мягкие сыры вроде рикотты, феты или творога хуже переносят холод: после размораживания они становятся зернистыми и водянистыми. Их лучше замораживать только если потом планируется использовать в выпечке или сырниках.

3. Масло и сливки

Масло — один из самых «устойчивых» молочных продуктов. Оно спокойно хранится в морозилке до восьми–девяти месяцев, если плотно завернуто в фольгу или пергамент. После разморозки вкус не меняется.

Сливки (жирностью 30–40 процентов) также можно замораживать, но после оттаивания они хуже взбиваются. Поэтому лучше использовать их для соусов или крем-супов.

4. Мороженое

Если мороженое уже было подтаявшим, повторно замораживать его нельзя: меняется структура, и бактерии могут начать развиваться. А вот домашние сорбеты и пломбиры, приготовленные из свежих ингредиентов, можно хранить до двух месяцев.

Какие продукты замораживать не стоит?

Кефир, йогурт, сметана и другие кисломолочные продукты плохо переносят низкие температуры. При замораживании часть живых бактерий погибает, а белковая структура разрушается.

Если все же нужно сохранить кефир или йогурт, можно заморозить их в виде небольших порций — например, в формочках для льда. Потом эти кубики удобно добавлять в смузи или тесто, где текстура уже не играет роли. Сметану и творог также допускается замораживать только для дальнейшей термической обработки — в запеканках, сырниках или соусах.

Как правильно замораживать молочные продукты?

Используйте свежие продукты. Замораживать можно только качественное молоко и сыр, у которых еще далеко до срока годности. Выбирайте герметичную упаковку. Контейнеры должны быть плотно закрыты, чтобы не впитывали запахи других продуктов. Оставляйте место для расширения. Жидкости при замерзании увеличиваются в объеме. Устанавливайте температуру −18 °C и ниже. Это стандарт для длительного хранения без потери свойств. Подписывайте упаковки. Укажите дату заморозки и название продукта. Не замораживайте повторно. После разморозки продукт нужно использовать в течение 24 часов.

Сколько можно хранить?

Молоко — до трех месяцев,

Твердые сыры — до шести месяцев,

Масло — до восьми месяцев,

Сливки — до трех месяцев,

Йогурт, кефир, сметана — до одного месяца (для кулинарии),

Творог — до двух месяцев (для запеканок).

Как правильно размораживать?

Основное правило — никогда не размораживайте при комнатной температуре.

Быстрое повышение температуры провоцирует рост бактерий и ухудшает вкус.

Лучше всего — переместить продукт из морозилки в холодильник и оставить на 8–12 часов.

Молоко после размораживания нужно встряхнуть или перемешать венчиком. Сыр можно использовать без полного оттаивания — например, сразу добавить в горячее блюдо. Масло размораживается при комнатной температуре, но не дольше одного–двух часов. Йогурт и кефир после размораживания используйте для кулинарии, а не в чистом виде.

Как сохранить полезные свойства?

Основные питательные вещества — белок, кальций, витамин D — при замораживании не разрушаются. Но важно помнить, что бифидо- и лактобактерии, которые есть в кефире, йогуртах и простокваше, чувствительны к холоду. После разморозки их активность снижается, поэтому пользы для микрофлоры становится меньше.

Чтобы минимизировать потери, выбирайте продукты с «живыми культурами» и коротким сроком годности — в них бактерий изначально больше. И используйте размороженный продукт в течение суток.

