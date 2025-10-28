В России стали чаще покупать альтернативные виды икры

Среди россяин стали популярны икры из сельди, минтая, трески. С сентября 2024 года по август 2025 года их продажи выросли на 28%. Изменение вкусовых предпочтений легко объяснить ценами. В этом году красная икра подорожала на 13% из-за неудачной лососевой путины годом ранее. Тогда вылов оказался худшим за 20 лет. По информации NTech, стоимость килограмма красной икры в первом полугодии 2025 года превысила 7 тысяч рублей. А икра минтая, сельди и трески в среднем стоила от 600 до 900 рублей за килограмм каждого вида. При таком ценнике неудивительно, что продажи красной икры в натуральном выражении упали почти вдвое. А культура потребления изменилась. Говорит исполнительный директор компании BelugaFarm Ирина Ковалинская:

«Сейчас повышенный интерес к гастрономическим событиям, к дегустациям. В рамках этих событий люди пробуют и в дальнейшем уже возвращаются и приобретают. С увеличением спроса производство растет за счет наращивания объемов в крупных хозяйствах производителя, плюс в России появляются новые семейные фермы, которые формируют собственные маточные стада. Как правило, работают с видами быстрого созревания. Сейчас есть практика ввоза продукции из дружественных стран, где очень активно занимаются выращиванием осетровых», — Ирина Ковалинская исполнительный директор компании BelugaFarm.

Популярность икры минтая растет также благодаря активному продвижению. Эту рыбу даже можно назвать флагманской в российском производстве. «Белую» икру» покупают не только к праздникам, но и на каждый день, говорит управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк:

«Минтай — одна из самых массовых рыб по вылову, по экспорту, определенный трейдмарк в рыболовстве. Крупнейшие компании, которые занимаются добычей, переработкой, давно озадачены тем, чтобы продвигать икру минтая в ретейле и преподносить ее как отдельный полноценный полезный продукт, который можно покупать не только на праздники, как, например, красную, но и как повседневный продукт на ежедневной основе как добавление к рациону, где есть питательные вещества. Если мы говорим про щучью икру, в ней содержится большое количество витаминов. Самое главное, это икра достаточно диетическая, поскольку в целом это стопроцентный белок, с точки зрения пользы, щучья икра достаточно полезная. Икра минтая содержит в себе много полезных свойств, поэтому никакого негативного эффекта от употребления более дешевых аналогов, я имею в виду, в сравнении с черной, красной икрой, не вижу», — Илья Березнюк управляющий партнер Agro and Food communications.

При этом альтернативные виды икры — в первую очередь розничный продукт, не гастрономический. В отличие от икры щуки, поясняет вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, совладелец ресторана «ГастроГарбар» в Петербурге Леонид Гарбар:

— Щучья икра шла с блинчиками, с оладьями, с картофельными драниками, с картошкой, и получался хороший деликатес. К сожалению, у нас нет сиговой либо икры ряпушки, но щучья хороша. Что касается палтуса, специфичная икра, как правило, идет для украшения, если она окрашена.

— Икра минтая — 743 рубля за килограмм, сельдь — 854 рубля, треска — 631.

— Не гастрономично, вы все перечисляете не ресторанные позиции. С ними ничего вкусного, гастрономичного не сделать. Это не кулинарная икра, так можно сказать.

Впрочем, в этом сезоне путина улучшилась, и на рынке уже заметно снижение цен на красную икру. В сентябре, по данным Росстата, средняя стоимость килограмма красной икры упала до 9,4 тысячи рублей впервые с конца прошлого года. По прогнозу Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, производство деликатеса в России в этом году может превысить 20 тысяч тонн, что на треть больше, чем годом ранее.