Как хранить сыр в холодильнике после вскрытия упаковки

Доцент кафедры пищевой безопасности университета «РОСБИОТЕХ» Наталья Фоменко объяснила, как правильно хранить сыр после вскрытия заводской упаковки. Главная ошибка многих хозяек — упаковка сыра в пластик, который препятствует доступу воздуха и способствует образованию плесени.

«Забудьте про полиэтилен... Пластик удерживает влагу, и это приводит к накоплению конденсата, а следовательно, к росту плесени. Даже если сыр куплен в ней, после вскрытия лучше сразу заменить упаковку», — пояснила специалист.

Лучше всего хранить сыр в вощеной бумаге, пергаменте или фольге, позволяющих продукту «дышать». Для предотвращения появления плесени твердые сыры можно покрыть тонким слоем растительного масла или положить кусочек сыра в контейнер с небольшим количеством соли.

Оптимальное место для хранения сыра — средняя полка холодильника, где поддерживаются стабильные температурные условия. Следуя этим простым правилам, можно надолго сохранить свежий вкус любимого продукта, сообщает Life.ru.

В современном ритме жизни правильное хранение продуктов помогает сохранить их свежесть и питательную ценность. Эксперт по питанию Алена Сычевская рассказала, как правильно хранить продукты в холодильнике.

