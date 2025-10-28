Спрос на экспериментальные роллы изменился

За последние пять лет любители суши и роллов в России потеряли интерес к экспериментальным вариантам блюда. Об этом рассказала «Газете.Ru» главный технолог «Много лосося» Людмила Румянцева.

© Unsplash

«Начало 2020-х стало периодом гастрономических экспериментов и местами экстрима – от роллов с беконом, экзотическими фруктами и сладкими соусами до запеченных начинок. Но российский потребитель устал и тянется к классическим и понятным сочетаниям, известной всем "Калифорнии" и "Филадельфии", роллам с лососем, тунцом, огурцом и авокадо», — рассказала Румянцева.

Еще один тренд, который отметила эксперт, касается миллениалов и зумеров: они внимательно следят за здоровьем и предпочитают блюда, которые принесут «функциональную пользу».

«Как следствие, появляется все больше лайт-версий классических рецептур: с сыром пониженной жирности, без сахара, соли и майонезных соусов. Горячие, жареные во фритюре роллы и вовсе стали выбором единиц», — отметила пищевой технолог.

Она добавила, что в службах доставки растер спрос на роллы с одним ингредиентом — огурцом, лососем или авокадо.

Кроме того, по словам Румянцевой, россияне все чаще заказывают суши и роллы с растительными ингредиентами, например, тофу, нутом или грибами шиитаке.