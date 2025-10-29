Пять вкусных салатов, которые легко заменят обед или ужин

Салат — это не обязательно что-то хрустящее и зеленое как сопровождение к основному блюду. Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты салатов, которые легко превращаются в полноценный прием пищи. Они наверняка придутся по душе всем: не требуют сложных ингредиентов и долгой готовки, хорошо хранятся в контейнере и дают ту самую желанную сытость без тяжести. Отличная идея, чтобы заменить традиционный обед и при этом чувствовать себя легко.

© globallookpress

Салат с курицей, киноа и авокадо

Ингредиенты

Киноа — 100 г.

Куриное филе — 200 г.

Авокадо — 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Помидоры черри — 6–8 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Отварите киноа до готовности и остудите. Куриное филе запеките или обжарьте, нарежьте кусочками. В миске соедините киноа, авокадо, нарезанный кубиками огурец и половинки черри. Сбрызните маслом и лимонным соком, приправьте солью и перцем. Получается питательный салат с нежным, сливочным вкусом — отлично насыщает, но не перегружает.

Теплый салат с говядиной и овощами

Ингредиенты

Говядина (вырезка) — 250 г.

Болгарский перец — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Соевый соус — 2 ст. л.

Мед — 1 ч. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Салатные листья — горсть.

Приготовление

Нарежьте говядину тонкими ломтиками и обжарьте до румяности. Добавьте к ней нарезанные перец и лук, влейте соевый соус с медом и готовьте пару минут до карамельного блеска. Выложите горячее мясо с овощами на листья салата, сбрызните маслом. Получится ароматный теплый салат в азиатском духе — сытный, но легкий.

Средиземноморский салат с тунцом и фасолью

Ингредиенты

Консервированный тунец — 1 банка.

Белая фасоль (отварная или консервированная) — 150 г.

Красный лук — ½ шт.

Помидоры — 2 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Петрушка, соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Смешайте фасоль, ломтики помидоров, тонко нарезанный лук и тунец. Заправьте маслом, лимонным соком, посыпьте свежей петрушкой. Такой салат особенно хорош, когда нужно быстро приготовить что-то питательное: белок, клетчатка и вкус моря — все на месте.

Салат с печеной свеклой, козьим сыром и грецкими орехами

Ингредиенты

Свекла — 2 шт.

Козий сыр — 80 г.

Грецкие орехи — 30 г.

Салатные листья — горсть.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ч. л.

Мед — ½ ч. л.

Приготовление

Свеклу запеките в фольге до мягкости, остудите и нарежьте кубиками. Смешайте масло, уксус и мед — получится быстрая карамельная заправка. Выложите листья, свеклу, козий сыр и орехи, полейте соусом. Это сочетание дает насыщенный вкус и идеально подходит для позднего ужина — сытно, но легко.

Салат с булгуром, яйцом и зеленым горошком

Ингредиенты

Булгур — 100 г.

Яйца — 2 шт.

Зеленый горошек — 100 г.

Зеленый лук — 3 перышка.

Майонез или греческий йогурт — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Булгур отварите до готовности. Яйца сварите вкрутую и нарежьте. Смешайте все с горошком и рубленым луком, добавьте йогурт или легкий майонез. При желании можно добавить курицу или тунец — получится полноценное белковое блюдо, которое удобно взять с собой.