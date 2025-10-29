Пять вкусных салатов, которые легко заменят обед или ужин

Сытно и полезно: 5 вкусных салатов, которые легко заменят обед или ужин
Салат — это не обязательно что-то хрустящее и зеленое как сопровождение к основному блюду. Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты салатов, которые легко превращаются в полноценный прием пищи. Они наверняка придутся по душе всем: не требуют сложных ингредиентов и долгой готовки, хорошо хранятся в контейнере и дают ту самую желанную сытость без тяжести. Отличная идея, чтобы заменить традиционный обед и при этом чувствовать себя легко.
Салат с курицей, киноа и авокадо
Ингредиенты
- Киноа — 100 г.
- Куриное филе — 200 г.
- Авокадо — 1 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Помидоры черри — 6–8 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Отварите киноа до готовности и остудите. Куриное филе запеките или обжарьте, нарежьте кусочками. В миске соедините киноа, авокадо, нарезанный кубиками огурец и половинки черри. Сбрызните маслом и лимонным соком, приправьте солью и перцем. Получается питательный салат с нежным, сливочным вкусом — отлично насыщает, но не перегружает.
Теплый салат с говядиной и овощами
Ингредиенты
- Говядина (вырезка) — 250 г.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Красный лук — 1 шт.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Мед — 1 ч. л.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Салатные листья — горсть.
Приготовление
Нарежьте говядину тонкими ломтиками и обжарьте до румяности. Добавьте к ней нарезанные перец и лук, влейте соевый соус с медом и готовьте пару минут до карамельного блеска. Выложите горячее мясо с овощами на листья салата, сбрызните маслом. Получится ароматный теплый салат в азиатском духе — сытный, но легкий.
Средиземноморский салат с тунцом и фасолью
Ингредиенты
- Консервированный тунец — 1 банка.
- Белая фасоль (отварная или консервированная) — 150 г.
- Красный лук — ½ шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ч. л.
- Петрушка, соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Смешайте фасоль, ломтики помидоров, тонко нарезанный лук и тунец. Заправьте маслом, лимонным соком, посыпьте свежей петрушкой. Такой салат особенно хорош, когда нужно быстро приготовить что-то питательное: белок, клетчатка и вкус моря — все на месте.
Салат с печеной свеклой, козьим сыром и грецкими орехами
Ингредиенты
- Свекла — 2 шт.
- Козий сыр — 80 г.
- Грецкие орехи — 30 г.
- Салатные листья — горсть.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Бальзамический уксус — 1 ч. л.
- Мед — ½ ч. л.
Приготовление
Свеклу запеките в фольге до мягкости, остудите и нарежьте кубиками. Смешайте масло, уксус и мед — получится быстрая карамельная заправка. Выложите листья, свеклу, козий сыр и орехи, полейте соусом. Это сочетание дает насыщенный вкус и идеально подходит для позднего ужина — сытно, но легко.
Салат с булгуром, яйцом и зеленым горошком
Ингредиенты
- Булгур — 100 г.
- Яйца — 2 шт.
- Зеленый горошек — 100 г.
- Зеленый лук — 3 перышка.
- Майонез или греческий йогурт — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Булгур отварите до готовности. Яйца сварите вкрутую и нарежьте. Смешайте все с горошком и рубленым луком, добавьте йогурт или легкий майонез. При желании можно добавить курицу или тунец — получится полноценное белковое блюдо, которое удобно взять с собой.