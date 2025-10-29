Сытно и полезно: 5 вкусных салатов, которые легко заменят обед или ужин

Салат — это не обязательно что-то хрустящее и зеленое как сопровождение к основному блюду. Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты салатов, которые легко превращаются в полноценный прием пищи. Они наверняка придутся по душе всем: не требуют сложных ингредиентов и долгой готовки, хорошо хранятся в контейнере и дают ту самую желанную сытость без тяжести. Отличная идея, чтобы заменить традиционный обед и при этом чувствовать себя легко.

Пять вкусных салатов, которые легко заменят обед или ужин
Салат с курицей, киноа и авокадо

Ингредиенты

  • Киноа — 100 г.
  • Куриное филе — 200 г.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Помидоры черри — 6–8 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Отварите киноа до готовности и остудите. Куриное филе запеките или обжарьте, нарежьте кусочками. В миске соедините киноа, авокадо, нарезанный кубиками огурец и половинки черри. Сбрызните маслом и лимонным соком, приправьте солью и перцем. Получается питательный салат с нежным, сливочным вкусом — отлично насыщает, но не перегружает.

Теплый салат с говядиной и овощами

Ингредиенты

  • Говядина (вырезка) — 250 г.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Мед — 1 ч. л.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Салатные листья — горсть.

Приготовление

Нарежьте говядину тонкими ломтиками и обжарьте до румяности. Добавьте к ней нарезанные перец и лук, влейте соевый соус с медом и готовьте пару минут до карамельного блеска. Выложите горячее мясо с овощами на листья салата, сбрызните маслом. Получится ароматный теплый салат в азиатском духе — сытный, но легкий.

Средиземноморский салат с тунцом и фасолью

Ингредиенты

  • Консервированный тунец — 1 банка.
  • Белая фасоль (отварная или консервированная) — 150 г.
  • Красный лук — ½ шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Петрушка, соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Смешайте фасоль, ломтики помидоров, тонко нарезанный лук и тунец. Заправьте маслом, лимонным соком, посыпьте свежей петрушкой. Такой салат особенно хорош, когда нужно быстро приготовить что-то питательное: белок, клетчатка и вкус моря — все на месте.

Салат с печеной свеклой, козьим сыром и грецкими орехами

Ингредиенты

  • Свекла — 2 шт.
  • Козий сыр — 80 г.
  • Грецкие орехи — 30 г.
  • Салатные листья — горсть.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Бальзамический уксус — 1 ч. л.
  • Мед — ½ ч. л.

Приготовление

Свеклу запеките в фольге до мягкости, остудите и нарежьте кубиками. Смешайте масло, уксус и мед — получится быстрая карамельная заправка. Выложите листья, свеклу, козий сыр и орехи, полейте соусом. Это сочетание дает насыщенный вкус и идеально подходит для позднего ужина — сытно, но легко.

Салат с булгуром, яйцом и зеленым горошком

Ингредиенты

  • Булгур — 100 г.
  • Яйца — 2 шт.
  • Зеленый горошек — 100 г.
  • Зеленый лук — 3 перышка.
  • Майонез или греческий йогурт — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Булгур отварите до готовности. Яйца сварите вкрутую и нарежьте. Смешайте все с горошком и рубленым луком, добавьте йогурт или легкий майонез. При желании можно добавить курицу или тунец — получится полноценное белковое блюдо, которое удобно взять с собой.