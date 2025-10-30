Самые полезные способы приготовления яиц

Варка и другие самые полезные для здоровья способы приготовления яиц
Яйца можно назвать одними из самых питательных продуктов. Вот как их лучше всего готовить, по мнению специалистов в области здравоохранения.
Варка. Яйца, которые сварены всмятку или вкрутую, могут сохранить все или большую часть питательных веществ без дополнительных калорий из жира. Об этом сказала изданию Health доктор остеопатии Мариам Захари, клинический консультант в центре восстановления Ikon в Сэдл-Брук. Также доказано, что варка яиц делает более доступными для усвоения организмом антиоксиданты лютеин и зеаксантин по сравнению с приготовлением "болтуньи".
Яйца-пашот. Это ещё один хороший вариант для тех, кто хочет сократить потребление жиров. Согласно результатам некоторых исследований, приготовление пищи методом пашот может повысить усвояемость жиров и белков по сравнению с варкой и другими способами приготовления.
Яичница-болтунья. Попробуйте при её приготовлении использовать оливковое масло или масло авокадо. Они более полезны. Для большей сытости можете добавить в смесь фасоль и овощи.
Яичные белки. В яичных желтках содержится большая часть витаминов, минералов и жиров, а в белках - большая часть белка. Добавление яичных белков к цельным яйцам — отличный способ получить дополнительный белок без жира и холестерина. Диетолог предлагает для этого смешивать 1/4–2/3 стакана яичных белков с 1–2 целыми яйцами.
Запечённые яйца. Вы можете запекать яйца в виде биточков или кексов с добавлением овощей: шпината, грибов, болгарского перца или брокколи.
Омлет. Потребление жиров в этом случае можно снизить, если использовать нетоксичную антипригарную сковороду. Чтобы омлет стал максимально питательным, отдавайте предпочтение овощам, фасоли, сыру.
