Как приготовить пироги из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

Титул «самой обаятельной и привлекательной уже давно закрепился за народной артисткой России Ириной Муравьевой. А ведь она категорически не хотела сниматься в одноименном фильме Геральда Бежанова. Но режиссер был абсолютно уверен, что с ролью Нади Клюевой, которая мечтает выйти замуж, никто лучше Муравьевой не справится.

Кинорецепты Нади Клюевой

По сюжету, героиня Муравьевой Надя Клюева пытается обрести личное счастье «по науке при помощи советов ее подруги социолога Сусанны, которая пишет диссертацию на тему брачных союзов.

«Потенциальным мужем, которого должна женить на себе Надя, выбирают перспективного, с точки зрения Сусанны, красавца Володю. Его сыграл актер Александр Абдулов. Сусанну не пугает, что позитивная и простоватая Надя явно не героиня его романа. Ведь совместимость потенциальных супругов определила ЭВМ. В ход идут аутогенные тренировки, модные наряды и кулинарные шедевры, которые должны поразить избранника в самое сердце.

Сперва героиня Муравьевой печет пирожки «Маэстро, а потом приносит на работу пирог с романтичным названием «Ноктюрн. Правда, ее коллега, красотка Людмила немедленно определяет в нем пирог, который печет ее мама: «И в рецепте он называется «Чайный, язвит она. Публикуем рецепты от Нади Клюевой и ее подруги Сусанны, чтобы вы тоже могли их приготовить и угостить коллег.

Пирожки «Маэстро»

Ингредиенты:

Готовое слоеное тесто 0,5 кг

Джем вишневый или любой ягодный 200 г

Яйцо

1 Мука 100 г

Как приготовить:

На столе, присыпанном мукой, раскатать тесто и нарезать его на квадратики примерно 10 на 10 см или чуть меньше. Это заготовки для пирожков.

Отделить от желтка белок яйца и смазать им края теста, чтобы оно лучше склеивалось. Положить джем на серединки заготовок и сложить квадратики из теста по диагонали, прижимая края. Получатся пирожки треугольной формы. Выложить их на смазанный маслом противень.

Добавить в куриный желток 1 ст.л. воды, чуть-чуть сахара, перемешать и этой смесью смазать пирожки. Выпекать в духовке при температуре 220 градусов примерно 25-30 минут (пока не зарумянятся). Вынуть из духовки и дать пирожкам остыть.

Пирог «Ноктюрн»

Ингредиенты:

Яйца куриные 2 шт.

Мука 300 г

Сахар 250 г

Сметана 200 г

Разрыхлитель 0,5 ч.л.

Яблоки (средние) 3 шт.

Масло сливочное 20 г

Корица по вкусу

Как приготовить:

Перетереть руками холодное сливочное масло (20 г), порезанное на кубики, сахар (20 г) и муку (30 г). Сформировать брусок и отправить его в морозильник на 40-50 минут. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать тонкими ломтиками.

В оставшуюся муку добавить разрыхлитель. Взбить яйца с сахаром, добавить в массу сметану, перемешать миксером на низкой скорости. А потом всыпать муку с разрыхлителем. Все еще раз перемешать миксером. Переложить тесто в подготовленную и смазанную сливочным маслом форму. Выложить на тесто тонко нарезанные ломтиками яблоки, присыпать их немного сахаром и корицей.

Замороженное тесто натереть на терке, распределяя стружку равномерно по всей поверхности пирога. При запекании она чуть подрумянится и пирог получится таким же красивым, как у Нади Клюевой. Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 50 минут. Проверить готовность деревянной шпажкой. Она должна остаться сухой.

Почему Ирина Муравьева не хотела сниматься в этом фильме?

Лирическую комедию «Самая обаятельная и привлекательная Ирина Муравьева оценила и полюбила лишь спустя годы. В отличие от пинг-понга, в который актриса научилась играть на съемочной площадке, да так и осталась любительницей этой игры.

«Она озорная. Это всегда заводит. Живой глаз. Она умела, как говорится, оживить партнера, вспоминал об этом моменте актер Владимир Носик, который и научил актрису «гонять белый шарик.

Ирина Муравьева поначалу никак не хотела соглашаться на роль Нади Клюевой. Ей и сценарий не понравился.

«Время такое хотелось сниматься в новых формах, вспоминала актриса. А это старье какое-то. В конструкторском бюро кто-то хочет жениться, и еще так, не стесняясь, об этом говорит. У меня не было проблемы я была замужем. И вот эта вся история казалась мне неловкой, несимпатичной. Мне казалось, что это все из жизни каких-то маленьких людей.

Режиссер Геральд Бежанов полгода ходил за Муравьевой, чуть ли не стоял на коленях, умолял, дежурил у Театра имени Моссовета, где актриса тогда работала. Получив очередной отказ, он прибегнул к последнему средству: пошел к мужу актрисы режиссеру Леониду Эйдлину. И это сработало.

Ведь в глубине души Ирина Муравьева просто не хотела играть еще одну дурнушку. Актриса долго считала себя некрасивой и не хотела вновь увидеть себя на экране в невыгодном свете.

«Я глупая женщина. Когда я снималась в телевизионных спектаклях и видела себя, я всегда говорила: «Ой, как плохо. При этом я не смотрела на то, как я играю, а обращала внимание на то, что вот тут я повернулась и у меня подбородок, а здесь у меня как-то нос криво. Вот это жуткое, какое-то бабское отношение к себе на пленке меня очень долго преследовало, признавалась актриса.

Побороть комплекс неполноценности Ирине Муравьевой помог муж. Леонид Эйдлин, будучи режиссером, указывал ей на сильные стороны и уникальность ее актерского дарования.

Премьера фильма «Самая обаятельная и привлекательная состоялась в 1985 году. Ее посмотрели 80 миллионов зрителей. Впрочем, Ирина Муравьева, как и прежде, осталась недовольна собой и долгие годы не пересматривала этот фильм, чтобы не расстраиваться. Лишь много лет спустя она сделала над собой усилие: досмотрела фильм до конца. И он ей очень понравился.