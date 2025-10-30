Мандарины без косточек: чем они хороши и как их выбрать

В каких мандаринах нет семян

Даже для бескосточковых сортов полное отсутствие семян скорее редкость. И в специально выведенных гибридах иногда встречаются единичные косточки. Однако у качественных сортов их настолько мало, что при еде они практически не ощущаются.

Главное отличие таких мандаринов заключается в способе размножения и особенности строения плодов. У бескосточковых сортов семена не развиваются из-за особенностей цветения и селекции. Благодаря этому фрукт остается сладким и сочным, а мякоть — нежной и мягкой.

Внешне такие мандарины выглядят так же, как и обычные: яркая кожура от желто-оранжевой до насыщенно-оранжевой, легкий глянцевый блеск, свежий аромат. Но ценят их не за внешний вид, а за удобство и вкус.

Популярные сорта без косточек

Клементины, сацума, танжерины и миннеола — сорта, хорошо знакомые и любимые многими. Их ценят за сладкий вкус, сочность и кожуру, которую легко снять. В большинстве случаев в этих мандаринах не встретишь ни одной косточки, а если она и попадется, то в единичном экземпляре. Эти фрукты стали настоящей классикой на зимнем столе и прочно ассоциируются с сезоном цитрусовых.

Но кроме них существует еще немало интересных бескосточковых сортов, которые не так широко известны, но заслуживают внимания.

Уншиу

Один из самых популярных японских сортов, в России известен как "абхазский мандарин". Обладает тонкой кожурой, которая легко отделяется, кисло-сладким или сладким вкусом и сочной мякотью. Семян практически нет. Устойчив к холодам, поэтому выращивается не только в Японии, но и на Черноморском побережье Кавказа.

Кинкаку

Редкий японский сорт с золотисто-оранжевой кожурой и очень сладкой мякотью. Отличается тонкой, эластичной кожурой, легко снимающейся без повреждения долек. Семян нет или встречаются крайне редко. Выращивается в ограниченных объемах, часто продается как премиум-продукт.

Надоркотт

Сорт марокканского происхождения, известный также как афурер (часто эти названия используют как синонимы). Плоды среднего размера, кожура тонкая и легко отделяется, мякоть сочная, сладкая с легкой кислинкой. Семян почти нет, что очень удобно при использовании фруктов еще и для десертов.

Шива-микан

Японский сорт с мягкой, сладкой и нежной мякотью. Кожура очень тонкая, легко отделяется. Семян практически не встречается.

Муркотт

Этот сорт родом из США и отличается высокой сладостью и сочностью. Кожура тонкая, но плотная, ярко-оранжевого цвета. В самом муркотте косточки могут и быть, в зависимости от подвида и региона произрастания, а вот в выведенном на его основе сорте орри их точно нет. Муркотт особенно хорош для свежевыжатого сока.

Нова

Гибрид танжерина и апельсина, известный своим освежающим вкусом и отсутствием косточек. Кожура плотная, поэтому плод хорошо хранится и легко переносит транспортировку.

Вкусовые качества и польза

Бескосточковые мандарины обладают всеми достоинствами обычных цитрусовых, но они более удобны как в употреблении в свежем виде, так и при приготовлении блюд. Они сладкие, сочные, с легкой кислинкой, а в аромате часто присутствуют цветочные или медовые нотки.

С точки зрения пользы для организма мандарины — настоящий зимний витаминный заряд. Они содержат:

витамин C — он укрепляет иммунитет, помогает быстрее восстанавливаться после простуд, улучшает состояние кожи и сосудов;

витамины группы B — они поддерживают нервную систему, улучшают обмен веществ;

калий — он важен для работы сердца и нормального давления;

клетчатку — она помогает пищеварению, создает чувство сытости;

флавоноиды и антиоксиданты — они защищают клетки от окислительного стресса, замедляют процессы старения.

В отличие от некоторых других цитрусовых, бескосточковые сорта бывают слаще и реже вызывают раздражение слизистой, что позволяет без опасений давать их детям.

Как выбрать вкусные мандарины

При выборе мандаринов можно ориентироваться на:

цвет кожуры — лучше выбрать насыщенный оранжевый или золотистый; слишком бледная кожура может говорить о недозрелости, а темные пятна — о повреждениях;

аромат — должен быть ярким, свежим, без посторонних оттенков;

кожуру — наощупь у спелого плода она будет упругая, но не слишком жесткая; если она слишком мягкая, мандарин может оказаться перезревшим;

вес — спелый мандарин обычно чуть тяжелее, чем можно предположить, из-за высокого содержания сока.

Отличить обычные плоды от тех, что без косточек, по внешнему виду не всегда возможно. Лучше ориентироваться на сорт, указанный на ценнике или упаковке, и не стесняться уточнить у продавца.

Сезонность тоже играет роль.

Уншиу созревает с конца октября и доступен до конца декабря.

Надоркотт (афурер) поступает в продажу с конца января и доступен до начала апреля.

Шива-микан созревает в ноябре, но основное поступление приходится на декабрь.

Муркотт чаще всего появляется в феврале и продается до начала апреля.Нова обычно в продаже с декабря, но наилучший вкус у него в январе и феврале.

Кинкаку — основное поступление с ноября по декабрь.

Хранение и использование в кулинарии

Бескосточковые мандарины удобны тем, что их можно легко хранить дома без особых условий. В холодильнике при температуре +4…+6 °C они сохраняют свежесть до трех недель. При комнатной температуре — около недели, но важно держать их в сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.

В кулинарии такие мандарины универсальны:

в салатах они добавляют свежесть и сладость, особенно в сочетании с сыром фета, курицей или зеленью;

в десертах их используют для украшения тортов, пирогов или в йогуртах;

с ними легко делать напитки: соки, смузи, лимонады;

в горячие блюда кусочки мандарина можно добавить к запеченной рыбе или мясу для цитрусового аромата.

Цена и регионы выращивания

Стоимость бескосточковых мандаринов обычно выше, чем у обычных. Это связано с затратами на селекцию, уход за деревьями и сортировку плодов.

Главные поставщики на российский рынок:

Испания — один из лидеров по выращиванию клементинов, оттуда же к нам едут надоркотт (афурер) и нова;

Грузия и Абхазия поставляют уншиу;

из Марокко везут афурер и муркотт;

Турция выращивает такие сорта, как клементины, сацума, нова, муркотт, энкор;

из Китая, Япония и Южной Кореи к нам везут сацуму, шива-микан, уншиу и кинкаку;

из ЮАР привозят муркотт и надоркотт.

Зная, какие мандарины бывают без косточек, несложно подобрать разновидность под свои предпочтения. А если обращать внимание на сезонность и место происхождения, то фрукт будет радовать свежестью и ярким вкусом.