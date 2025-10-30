Почему кофейни стали использовать приемы высокой кухни

Идеи и приемы высокой кухни вошли в повседневное меню кофеен из-за зумеров. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор сети кофеен «Здрасте» Гнел Амирян.

«Сегодня за неожиданными сочетаниями приходят зумеры, которые ищут эмоции в простых вещах, за чашкой кофе и за завтраком. Им важно, чтобы еда вызывала реакцию, цепляла сенсорику. Отсюда интерес к текстурам и нестандартным сочетаниям, таким как хрустящие топпинги, взрывные шарики... Это одна из причин, почему бабл-дринг сейчас на пике популярности», — заявил эксперт.

По его словам, зумеры заказывают необычные напитки, потому что текстура дает «вау»-эффект, который хочется показать друзьям. Амирян отметил, что раньше эксперименты с едой и напитками были неожиданными и их можно было встретить в ресторанах высокой кухни, однако теперь они становятся частью городского ритма.