Необычные рецепты на Хэллоуин для всей семьи

Хэллоуин — это не только костюмы и страшилки, но и отличный повод собраться всей семьей и приготовить что-нибудь особенное, что создаст атмосферу праздника и вызовет восторг у детей и взрослых. Забудьте о банальных тыквенных пирогах (хотя и они прекрасны!), биохимик, нутрициолог, психолог Анна Дивинская подготовила подборку по-настоящему необычных и креативных рецептов, которые не только выглядят впечатляюще, но и приносят пользу организму.

© Freepik

Тыквенный крем-суп «Котел ведьмы»

Тыква богата бета-каротином, который организм преобразует в витамин А, необходимый для зрения и иммунитета. Запеките 500 г тыквы с луком и морковью, взбейте блендером с овощным бульоном до кремовой консистенции. Добавьте кокосовые сливки для нежности. Подавайте в черной миске, украсив паутиной из сметаны и крекерами в форме пауков. Куркума придаст насыщенный оранжевый цвет и усилит противовоспалительные свойства.

Банановые призраки в шоколаде

Калий из бананов поддерживает работу сердца и нервной системы. Разрежьте бананы пополам, вставьте деревянные палочки и заморозьте. Окуните в белый йогурт или растопленный белый шоколад, нарисуйте глаза и рот растопленным темным шоколадом. Это идеальный десерт с контролируемым содержанием сахара, где природная сладость фруктов гармонично сочетается с полезными жирами какао-масла.

Яйца «Глаза монстра»

Белок яиц содержит все незаменимые аминокислоты. Сварите яйца вкрутую, разрежьте пополам и выньте желтки. Смешайте желтки с греческим йогуртом, горчицей и специями. Наполните белки этой смесью, сверху положите половинку оливки или каперс, имитируя зрачок. Капля свекольного сока создаст эффект кровавых прожилок. Блюдо обеспечивает организм качественным белком и полезными жирами.

Смузи-боул «Фиолетовое зелье»

Антоцианы из ягод — мощные антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений. Взбейте замороженные чернику, ежевику и банан с растительным молоком до густой консистенции. Вылейте в глубокую тарелку и создайте декор из кусочков фруктов, семян чиа и гранолы. Этот завтрак насыщает клетчатку, витамины группы В и растительные полифенолы, которые поддерживают когнитивные функции мозга.

Мандариновые тыквы с творогом

Мандарины содержат витамин С, который усиливает синтез коллагена. Снимите верхушку с фрукта, аккуратно выньте мякоть. Смешайте творог с медом и ванилью, наполните мандариновые «тыковки». Вставьте сверху веточку сельдерея как плодоножку. Получается порционный десерт, где кальций из творога способствует укреплению костной ткани, а природные сахара фруктов обеспечивают быстрый энергетический заряд без резких скачков глюкозы в крови.