«Не все мухоморы одинаково опасны» и другие необычные факты об этих грибах

Мухомор любой из нас узнает сразу же. Это действительно один из самых популярных грибов на планете. Вот какие факты о нём вы, скорее всего, не знали.

Мухоморы и их вред. На самом деле среди этих грибов есть и смертельно ядовитые, и условно съедобные. К примеру, мухомор красный (Amanita muscaria) действительно приводит к галлюцинациям и отравлениям, но редко к летальному исходу. А вот мухомор пантерный или бледная поганка даже в малых дозах смертельно опасны.

Название гриба. Существует версия, что мухомор происходит от слов «мухмур», «махмыр», «махмур», которые означают опьянение, наваждение.

Вдохновляющий гриб. Северные народы использовали мухоморы в шаманских практиках для вхождения в мир духов. Также гриб появляется в иллюстрациях к сказкам братьев Гримм, в «Алисе в стране чудес», на картинах сюрреалистов.

Яд мухомора. Мускарин, иботеновая кислота и мусцимол в этом грибе влияют на нервную систему. У человека меняется восприятие реальности, нарушается координация, ему становится смешно или он чувствует себя апатичным, вялым, сонливым.

Современные исследования. В малых количествах вещества в мухоморе изучаются как средства для снятия тревожности и хронического стресса.

Яд и лекарство. Издавна в народной медицине мухомор использовали наружно - при ревматизме, болях в суставах. Но, конечно, тогда лекарств никаких не было, поэтому и спасались природными средствами.

Роль мухомора в лесу. Мухоморы образуют симбиоз с корнями деревьев и помогают им получать влагу, питательные вещества.