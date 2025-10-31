Картошка-выручалка: шесть блюд, которые готовятся почти сами
Картошка спасет вас в то время, когда готовить ну совсем ничего не хочется. Вы даже представить себе не можете, сколько вкусноты из нее может получиться. Автор канала maru oru предлагает шесть простейших бюлд.
Самый простой способ приготовления картошки — отварить ее в мундире, порезать кружками или половинками, заправить солью, маслом и зеленью с чесноком. Кстати, вот жареная картошечка с луком ничем не хуже и готовится в разы быстрее: порезать, обжарить до золотистой корочки и добавить зеленый лук.
А если ее же порезать и запечь в духовке с паприкой и чесноком, а сверху присыпать сырком, то вы получите более полезное блюдо. Картофельный салат без майонеза с огурцами, луком и зеленью тоже вполне себе подойдет для обеда. Сюда же можно добавить смесь масла, горчицы и лимонного сока.
Из отварного картофеля с добавлением яйца и муки выйдут отличные картофельные лепешки. Если вы хотите, чтобы они были с сюрпризом, то можно вложить внутрь кусочек сыра. Тушеная картошка с морковью, луком и специями готовится сама — достаточно лишь обжарить овощи и потушить под крышкой до готовности.