В России предложили запретить пропаганду веганства

Общественное движение "Сорок сороков" предложило запретить в России пропаганду веганства. Об этом изданию "Абзац" заявил председатель организации Георгий Солдатов.

Он напомнил о неоднократных случаях, когда родители-веганы доводили собственных детей до летального исхода, не давая им еду или убирая из рациона животные белки.

"Поэтому можно говорить о том, что данное движение представляет определенную угрозу для несовершеннолетних. И стоит рассмотреть вопрос о запрете пропаганды веганства на законодательном уровне", – сказал собеседник издания.

По его словам, веганство пришло в Россию из восточных учений. Однако оно не соотносится с менталитетом страны, культурой питания, а также антропологическими и генетическими особенностями россиян.

Такой стиль питания, уточнил Солдатов, сильно отличается от исторической православной традиции постов, которая предлагает отказ от продуктов животного происхождения на определенный период. Веганство же подразумевает пожизненное воздержание от подобной пищи.

Ранее диетолог Елена Хохлова рассказала об опасности веганства и вегетарианства. С ее слов, такие диеты не подходят детям и подросткам, у которых организм растет и требует повышенного белка, железа и кальция.

Также с проблемами при переходе на веганство могут столкнуться взрослые спортсмены, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.