Что нельзя готовить на Новый год Лошади

Скоро​‍​‌‍​‍‌ наступит 2026 год — год Красной Огненной Лошади по восточному календарю. Автор канала «Вкусно и полезно» говорит, что для его правильной встречи, стоит позаботиться о новогоднем меню.

Главное, чтобы в нем были представлены овощные блюда, свежая зелень, фрукты, особенно красные ягоды, орехи, блинчики с тарталетками. К примеру, рис можно приготовить по-разному, а овсяное печенье наверняка понравится хозяйке года — ее стоит угостить именно ими.

Касательно запретов, говорят, что Лошадь не любит конину, рыбу и блюда из курицы, так что лучше их исключить. Также не стоит добавлять острые приправы, лук, чеснок и слишком много масла. Из напитков можно предложить вино и шампанское, а также безалкогольные варианты — морсы, молочные коктейли, соки.

Расцветки красного, оранжевого и золотого должны быть доминирующими в сервировке. На столе хорошо будет смотреться фигурка лошади, а как важный жест — в центре стола положите ломтик хлеба, посыпанный крупной солью. Такой символ означает, что вы радушны и ​‍​‌‍​‍‌гостеприимны.