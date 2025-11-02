У россиян изменились предпочтения относительно закусок к пенному

Из всех популярных закусок они стали единственными, чьи продажи в январе–октябре просели по сравнению с прошлым годом.

Спрос на сушёного кальмара снизился на 22%, хотя средняя цена выросла на 4% и составила 209 рублей. Гренки и сухарики подорожали до 72 и 64 рублей соответственно — на 14% и 6% выше показателей прошлого года. Спрос на гренки увеличился на 15%, а на сухарики, напротив, снизился на 8%, подсчитали аналитики сервиса «Атол». Результаты исследования публикует РИА Новости.

Остальные популярные закуски по сравнению с прошлым годом стали покупать чаще. Упаковку чипсов в среднем приобретали за 169 рублей. Это на 21% дороже, чем годом ранее. При этом спрос на них вырос на 20%. Средняя цена упаковки начос выросла на 12%, до 126 рублей. Интерес к кукурузным чипсам вырос на 17%. Сыр «косичка» в среднем стоил 171 рубль, что на 3% выше, чем годом ранее. Спрос на этот товар увеличился на 7%. Упаковку арахиса приобретали в среднем по 80 рублей, что на 13% выше уровня прошлого года, при этом спрос вырос на 19%.