Как хранить квашеную капусту, чтобы она сохранила всю пользу

Всем известно, что квашеная капуста может стать источником витаминов и пробиотиков, но только при правильном приготовлении и хранении. Ошибки могут сделать продукт опасным, предупредила пищевой эксперт Ольга Анищенкова.

© ГлагоL

Самое главное правила касается посуды. Подходят стеклянные, эмалированные без повреждений или специальные пищевые пластиковые емкости. Металлическая тара недопустима. Кислоты вступают в реакцию с металлом, делая капусту токсичной. Перед закваской емкость нужно тщательно вымыть и обдать кипятком.

Брожение проходит при комнатной температуре под гнетом. Через неделю капуста будет готова. Однако, если появилась желтая пена, слизь, темные пятна или плесень, продукт испорчен. Капусту можно хранить в холодильнике или погребе в рассоле в герметичной таре до восьми месяцев, отмечает канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Чтобы капуста долго оставалась хрустящей, шеф-повар Иван Кудряшов советует брать поздние свежие сорта. Капусту не стоит заливать кипятком, только холодной водой. Он объяснил, что горячая вода разрушает клеточную структуру капусты и она становится мягкой, писал «ГлагоL».