Ужин для идеального вечера: индейка со шпинатом

Этот рецепт с нежным мясом индейки и сливочным шпинатом стал настоящим хитом. Для него понадобится эскалоп из индейки, пачка шпината, два сладких перца, 100 мл 33%-ных сливок, пара зубчиков чеснока, столовая ложка топленого масла, щепотка хмели-сунели, зернистая горчица, белый перец, соль, а также томатное масло.

Сначала займемся мясом. Эскалопы нужно посолить, поперчить, добавить мелко нарубленный чеснок, сбрызнуть растительным маслом и хорошо перемешать. Оставьте мясо мариноваться примерно на 15 минут.

Для гарнира растопите топленое масло на сковородке, обжарьте в нем чеснок и добавьте шпинат. Буквально через минуту слейте жидкость, которая выделится. Верните его на огонь, посолите, приправьте хмели-сунели и влейте сливки. Затем доведите до кипения и сразу снимите с плиты. Сладкий перец измельчите и обжарьте на сухой сковороде-гриль до аппетитных полосок с двух сторон. Готовый перец посолите и сбрызните оливковым маслом, отмечает шеф-повар Василий Емельяненко в своем блоге. Осталось обжарить эскалопы. Подавайте мясо горячим вместе со шпинатом в сливочном соусе и кусочками запеченного перца. Блюдо стоит украсить зернами дижонской горчицы и сбрызнуть томатным маслом.

