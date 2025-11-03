В Роспотребнадзоре напомнили, на что обратить внимание при выборе рыбы

Рыба - полезный продукт, богатый витаминами и микроэлементами; желательно включать ее в рацион два-три раза в неделю. Однако при выборе рыбы следует придерживаться нескольких простых правил, о которых напоминает Telegram-канал "Роспотребнадзор рекомендует".

Первое, на что нужно обратить внимание при выборе рыбы, - это запах. При этом вас не должен отпугнуть запах водоема, он характерен для свежей рыбы. Однако если от продукта пахнет действительно очень неприятно, то лучше отказаться от покупки.

Второе - это внешний вид рыбы. Потрогайте ее туловище: оно должно быть упругим, однородным, без избытка слизи, темных пятен или непривычного для данного вида окраса.

"Верный признак того, что рыба испортилась - наличие зеленоватых пятен на брюхе", - отметили в Роспотребнадзоре.

В-третьих, осмотрите жабры рыбы. У свежей они имеют насыщенный красный цвет.

Четвертое - глаза. У свежей рыбы они ясные, прозрачные и выпуклые.

Чем полезна рыба?

Рыба и морепродукты обладают высокой питательной ценностью, содержат большое количество витаминов и полезных микроэлементов.

Например, в рыбе примерно столько же белка, сколько и в мясе, а также полный комплекс аминокислот. Жиры, содержащиеся в этом продукте, гораздо полезнее, чем в мясе: основу составляют ненасыщенные кислоты, которые легче усваиваются организмом.

Кроме того, рыба и морепродукты обеспечивают организм витаминами А, D, E и группы В, йодом и селеном.