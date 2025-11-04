Рыба — полезный продукт, богатый витаминами и микроэлементами; желательно включать ее в рацион два-три раза в неделю.

Первое, на что нужно обратить внимание при выборе рыбы, — это запах. При этом вас не должен отпугнуть запах водоема, он характерен для свежей рыбы. Однако если от продукта пахнет действительно очень неприятно, то лучше отказаться от покупки.

Второе — это внешний вид рыбы. Потрогайте ее туловище: оно должно быть упругим, однородным, без избытка слизи, темных пятен или непривычного для данного вида окраса.

«Верный признак того, что рыба испортилась — наличие зеленоватых пятен на брюхе», — отметили в Роспотребнадзоре.

В-третьих, осмотрите жабры рыбы. У свежей они имеют насыщенный красный цвет.

Четвертое — глаза. У свежей рыбы они ясные, прозрачные и выпуклые.