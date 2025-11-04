Эксперт назвала признаки химикатов в магазинном мясе
Недобросовестные производители часто используют инъекции химических растворов для увеличения веса и улучшения внешнего вида мяса. Распознать такую продукцию в магазине можно по нескольким явным признакам, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.
Специалист выделила два ключевых маркера, на которые стоит обратить внимание при покупке.
- Неестественно яркий цвет. Каждый вид мяса имеет свой естественный оттенок. «Куриная грудка должна быть бледно-розовая или даже немного серая, говядина — насыщенно-красная, свинина — светло-розовая. Следите за тем, чтобы мясо соответствовало привычному цвету», — рекомендует эксперт. Слишком яркий, «кислотный» цвет часто свидетельствует о применении красителей или других веществ.
- Излишняя жидкость в упаковке. По словам Фоменко, растворы с фосфатами, нитритами и нитратами натрия вкалывают в мясо для удержания влаги, что увеличивает вес продукта. «Следы от шприцов обычно не видны, а наличие влаги вы увидите непосредственно перед готовкой», — пояснила она.
Эксперт отметила, что такое мясо можно употреблять в пищу, но перед приготовлением его желательно несколько часов вымачивать. Однако стоит учитывать, что из-за инъекций, например, раствора каррагинана или солевого раствора, структура мяса может нарушиться, и после готовки оно станет жёстким.