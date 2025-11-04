Эксперт назвала признаки химикатов в магазинном мясе

Недобросовестные производители часто используют инъекции химических растворов для увеличения веса и улучшения внешнего вида мяса. Распознать такую продукцию в магазине можно по нескольким явным признакам, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

Специалист выделила два ключевых маркера, на которые стоит обратить внимание при покупке.

Неестественно яркий цвет. Каждый вид мяса имеет свой естественный оттенок. «Куриная грудка должна быть бледно-розовая или даже немного серая, говядина — насыщенно-красная, свинина — светло-розовая. Следите за тем, чтобы мясо соответствовало привычному цвету», — рекомендует эксперт. Слишком яркий, «кислотный» цвет часто свидетельствует о применении красителей или других веществ. Излишняя жидкость в упаковке. По словам Фоменко, растворы с фосфатами, нитритами и нитратами натрия вкалывают в мясо для удержания влаги, что увеличивает вес продукта. «Следы от шприцов обычно не видны, а наличие влаги вы увидите непосредственно перед готовкой», — пояснила она.

Эксперт отметила, что такое мясо можно употреблять в пищу, но перед приготовлением его желательно несколько часов вымачивать. Однако стоит учитывать, что из-за инъекций, например, раствора каррагинана или солевого раствора, структура мяса может нарушиться, и после готовки оно станет жёстким.