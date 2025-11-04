Секрет идеального печенья

Это шотландское печенье с атмосферой вересковых полей требует всего трех ингредиентов. Самое приятное — он готовится настолько легко, что справится даже ребенок. Попробуйте приготовить с детьми, совместная готовка может стать вашей новой семейной традицией.

Как уже сказали, рецепт невероятно прост. Нужно смешать просеянную муку, размягченное сливочное масло и сахарную пудру с щепоткой соли. Руками превратите крошки в однородный шар. Поместите тесто на 20 минут в холодильник, после чего он будет готов к формовке.

Тесто распределяют в квадратной форме с бортиками, надрезают на брусочки, украшают узором от вилки и выпекают около 40-45 минут при 170°C. Горячее печенье легко разделяется по надрезам, а после полного остывания можно пробовать, отмечает автор канала «1000 и 1 печенье».

