Селедка под полезной шубой: замените один ингредиент в салате для тонкой талии

Этот рецепт предлагает необычный взгляд на классическую «Селедку под шубой». Замените всего один ингредиент в легендарном салате, чтобы сделать его не только вкусным, но и более полезным.

Все овощи и яйца нужно отварить заранее и остудить. Картофель, морковку и свеклу натирают на крупной терке, яйца — на мелкой. Филе рыбы нарезают некрупным кубиком, а красный лук — мелко.

В этом прочтении салата мы заменяем майонез греческим йогуртом. Поскольку он пресноватый, можно слегка посолить, а при желании добавить горчицу. Это придаст блюду интересную горчинку и остроту.

Собирайте салат в сервировочном кольце, все ингредиенты удобно уплотнять ложкой. Итак, уложите слой за слоем картошку, селедку с луком, морковку и свеклу. Каждый слой обильно смазываем йогуртом. Сверху украсьте натертым яйцом и рубленой зеленью.

После сборки кольцо аккуратно убирают, а салат отправляют в холодильник на пару часов, чтобы пропитался, уточняет автор канала «Волшебная еда».

