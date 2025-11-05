В России улучшат качество рыбопродукции на прилавках

Роспотребнадзор заключил со Всероссийской ассоциацией рыбопромышленников (ВАРПЭ) соглашение о сотрудничестве, которое направлено на обеспечение граждан качественными продуктами из рыбы российского производства и развитие внутреннего рынка рыбопродукции. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

"Соглашение призвано укрепить уже существующие партнерские отношения между Роспотребнадзором и ведущим рыбопромышленным объединением России и открыть новые возможности для укрепления здоровья нации и повышения потребления рыбы", - сказано в публикации.

Повышение потребления рыбы позволит укрепить здоровье и обеспечить активное долголетие. Объединение экспертного и промышленного потенциала страны даст россиянам доступ к качественной, безопасной и доступной рыбной продукции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Обеспечение качества рыбной продукции, поступающей на прилавки, на всех этапах цепочки поставок, развитие ассортимента, совершенствование рационов питания в школах, детских садах и других госучреждениях, усиление контроля за прослеживаемостью товаров, просветительская работа с потребителями - все это важные направления работы по повышению потребления рыбы", - добавил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

В публикации также отмечено, что Россия входит в пятерку рыболовных держав мира. Каждый год отечественные рыбаки добывают около 4,8-5 млн тонн водных биоресурсов.