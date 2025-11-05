Грильяж из гречки. В чем плюсы необычного десерта, созданного в Беларуси?

Необычный грильяж изготовили в Беларуси. Орехи заменили зеленой гречкой. Одной из первых его попробовала корреспондент «МИР 24 Ангелина Казарцева.

Продукт интригует не только своим названием. Уникальный у него и вкус: сладость сиропа и терпкость гречихи нетипичное сочетание для отечественного рынка.

В лабораторной «кухне у могилевских ученых особый рецепт. Специалисты отрабатывают производство и параллельно изучают полезные свойства гречки. Чтобы извлечь максимальную пользу из продукта, зерна гречи прорастили. Так она лучше усваивается в организме и имеет в два раза больше питательных веществ.

«Она обладает очень интересным белком. Ее аминокислотный состав похож на аминокислоты животного сырья. Повышается содержание витаминов, минеральных веществ, антиоксидантов. При этом зеленая гречка это безглютеновое сырье, и продукт может подойти людям, у которых есть непереносимость глютена, и тем, кто болеет целиакией.

Насыщенный вкус и хрустящую структуру придает особый сироп. Его могут сделать классическим, добавить шоколад или изготовить без сахара.

«Для людей, которые болеют такими заболеваниями, как непереносимость сахара, диабет, или те же людей, которые следят за своим питанием. Грильяж по вкусу не похож на гречневую кашу. Нет, все же это зеленая и пророщенная гречка, поэтому это более крахмалистый вкус и чем-то напоминает орехи.

Подобные разработки интересны государству. Их ценят в пищепроме за экспортный потенциал и импортозамещение. Классический грильяж из семечек или орехов в стране изготавливают из зарубежного сырья. Для белорусского аналога используют свою культуру.

«Это наше местное сырье, и прорастает оно у нас. Нам не нужно его ниоткуда импортировать. Наши поля, наш продукт. И так как они еще настолько не исследованы и подобных продуктов нет, почему бы и не делать из них данную продукцию.

Среди задумок у молодых ученых не только сладости. Из зеленой гречки пробуют делать макароны, коктейли и даже косметические маски.