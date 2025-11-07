Какие каши лучше гречки: неожиданные фавориты среди злаков

Гречка считается «королевой» каш. Она питательна, содержит железо и в ней нет глютена. Но у нее есть достойные конкуренты. «‎Рамблер» расскажет, какие каши стоит включить в рацион.

1. Овсянка

Овсяная каша содержит растворимую клетчатку — бета-глюкан, который помогает снизить уровень «плохого» холестерина и стабилизирует уровень сахара в крови. В отличие от гречки, овсянка действует мягче на желудок и подходит людям с гастритом. Кроме того, овес богат кремнием — микроэлементом, который укрепляет кожу, волосы и ногти.

Если готовить овсянку не на молоке, а на воде, добавив орехи, семена и фрукты, получится легкий и при этом сытный завтрак.

По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения, регулярное употребление овсянки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20–25 процентов.

2. Киноа

Киноа называют «суперфудом» не просто так. В отличие от гречки, она содержит полный набор аминокислот — то есть полноценный растительный белок.

Одна порция (около 150 г) обеспечивает до 8 г белка и около 20 процентов суточной нормы железа. Кроме того, киноа богата магнием, фосфором и клетчаткой, при этом имеет низкий гликемический индекс. Исследования Национальной библиотеки медицины США подтверждают: регулярное употребление киноа помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и снижает воспаление.

3. Амарант

Амарант был основным злаком у инков и ацтеков, а сегодня становится все популярнее у сторонников здорового питания.

По содержанию кальция и железа он почти вдвое превосходит гречку, а лизина — аминокислоты, отвечающей за восстановление тканей, — в три раза больше.

Амарант имеет легкий ореховый вкус и подходит для разных блюд: его можно варить как кашу, добавлять в супы или использовать вместо панировки. Амарант способствует снижению уровня холестерина и укрепляет сосуды.

4. Булгур

Булгур — это дробленая пшеница, популярная в турецкой и ближневосточной кухне. Он богат клетчаткой, витаминами группы B и фолиевой кислотой, которых в гречке меньше. Булгур варится быстрее, остается рассыпчатым и подходит для гарниров, салатов и плова.

По данным Европейской организации по питанию, булгур улучшает микрофлору кишечника и помогает поддерживать нормальное пищеварение. Кроме того, он способствует лучшему усвоению железа из других продуктов.

5. Чиа и лен

Если говорить не только о крупах, но и о семенах, то чиа и лен — достойная альтернатива гречке. Они содержат мало углеводов, но много омега-3 жирных кислот и антиоксидантов. Такие каши особенно полезны женщинам: улучшают состояние кожи, поддерживают гормональный баланс и снижают воспалительные процессы.

Льняная каша мягко очищает кишечник и помогает регулировать уровень сахара в крови. А чиа можно добавлять в йогурты, смузи и десерты — это простой способ сделать рацион полезнее.

Так, гречка по-прежнему остается универсальной крупой: она богата железом и подходит тем, кто не переносит глютен. Но если вы хотите разнообразить рацион, смело включайте другие виды каш.

