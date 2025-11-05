Рецепт идеально вареного яйца

Сварить яйцо с ярким, бархатистым желтком считается высшим пилотажем. Чтобы этого достичь, важно соблюдать несколько простых правилах. Лучше всего подходят домашние яйца, где куры питаются натуральным кормом. Если берете магазинные, выбирайте отборные, высшей категории.

Перед готовкой дайте яйцам постоять при комнатной температуре минут 30, чтобы они не треснули в кипятке. Уложите их в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она полностью их покрывала.

Главный трюк — в самом процессе варки. Как только вода закипит, сразу выключайте огонь. Не варите, а просто закройте кастрюлю крышкой и оставьте яйца в горячей воде на 10 минут. Этот способ позволяет желтку прогреться равномерно и сохранить сочный цвет и нежную текстуру.

После этого быстро охладите яйца под струей холодной воды. Это не только остановит процесс приготовления, но и поможет легко очистить скорлупу. В результате вы получите идеальный желток — яркий, вкусный и бархатистый. Для жидкого центра держите яйца в горячей воде 6-7 минут, для более крутого — 12-13, отмечает канал «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ».

Ранее американский шеф-повар Адам Долдж рассказал, как сварить идеальные яйца вкрутую. Он хотел, чтобы у него получились плотный белок, кремовый желток и скорлупа, которая легко счищается, писал «ГлагоL».