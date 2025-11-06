Без замачивания и многочасовой варки: как приготовить рассыпчатую перловку

Вы не потратите на приготовление перловки много времени, если не будете ее по старинке замачивать несколько часов. Есть три простых приема, которые помогут приготовить рассыпчатую и вкусную кашу без утомительного замачивания.

Вместо замачивания сухую крупу надо прожарить. Прокалите ее на сухой сковородке около пяти минут пока не раскроется аромат и не появится легкий золотистый цвет. Это «запечатывает» зерно и раскрывает ореховые нотки во вкусе.

Затем прожаренную перловку пересыпают в кастрюлю, заливают кипятком в пропорции 1:2,5, добавляют соль и масло. Варить нужно под плотной крышкой на минимальном огне около 40 минут, пока вся вода не впитается.

Финальный штрих назовем «укутыванием». Готовую кастрюлю, не открывая крышки, укутывают в махровое полотенце и оставляют на полчаса. Это позволяет крупе окончательно дойти до идеальной консистенции, отмечает канал «Готовим с Калниной Натальей».