Печенье без масла и яиц: семь рецептов

Многие уверены, что без масла и яиц домашняя выпечка не получится. Но на деле можно найти десятки рецептов, где эти продукты успешно заменяются другими ингредиентами — бананом, яблочным пюре, йогуртом или растительным молоком. Получается не только вкусно, но и полезнее: меньше жира, холестерина и калорий.

Рассказываем, как приготовить вкусное печенье, если в холодильнике почти пусто.

1. Цитрусовое печенье

Оно получается рассыпчатым и ароматным, с легкой кислинкой. Это отличный вариант для тех, кто не любит чрезмерно сладкую выпечку.

Ингредиенты:

кукурузная мука — 1 стакан

пшеничная мука — ½ стакана

апельсиновый сок — 100 мл

цедра апельсина — 1 ч. ложки

мед или сироп — 2 ст. ложки

разрыхлитель — ½ ч. ложки

Способ приготовления:

Смешайте сухие ингредиенты. Добавьте апельсиновый сок, цедру и мед. Замесите мягкое тесто. Сформируйте небольшие лепешки и выпекайте 15–18 минут при 180 °C.

3. Печенье «Сникерс‎»

По вкусу оно напоминает мягкий батончик без сахара и жира. А благодаря арахисовой пасте содержит растительный белок и полезные жиры.

Ингредиенты:

овсяная мука — 1 стакан

арахисовая паста — 2 ст. ложки

какао — 1 ст. ложки

мед или сироп — 1,5 ст. ложки

немного воды (по консистенции)

Способ приготовления:

Смешайте пасту, какао и мед до однородности. Добавьте муку и воду, замесите густое тесто. Сформируйте печенье и выпекайте при 180 °C 12–15 минут.

3. Бананово-овсяное печенье

Можно добавить немного корицы, орехов или шоколадной крошки. Такое печенье получается мягким, с легким фруктовым вкусом и без грамма жира.

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 1 стакан

спелый банан — 1 шт.

Способ приготовления:

Разомните банан вилкой до состояния пюре. Смешайте с овсянкой и дайте постоять десять минут. Сформируйте печенье и выпекайте при 180 °C 15 минут.

4. Пряное печенье с тмином

Гречка придает печенью ореховый привкус, а специи делают аромат глубоким и необычным. Такое печенье идеально сочетается с кофе или несладким чаем.

Ингредиенты:

гречневая мука — 1 стакан

овсяная мука — ½ стакана

мед — 2 ст. ложки

растительное молоко — 100 мл

щепотка соли, тмин, немного корицы и имбиря

Способ приготовления:

Смешайте все сухие ингредиенты, добавьте мед и молоко. Замесите тесто и дайте ему постоять десять минут. Раскатайте, вырежьте печенье и выпекайте 20 минут при 180 °C.

5. Яблочно-имбирное печенье

Имбирь придает легкую остроту, а яблоко делает тесто мягким и ароматным. Отличный вариант для чая и перекуса на работе.

Ингредиенты:

яблочное пюре — ½ стакана

мука — 1 стакан

сахар — 2 ст. ложки

разрыхлитель — ½ ч. ложки

молотый имбирь — ¼ ч. ложки

Способ приготовления:

Смешайте сухие ингредиенты. Добавьте яблочное пюре, замесите тесто. Выложите ложкой на пергамент и выпекайте при 180 °C 20 минут.

6. Кокосово-ванильное печенье

Печенье получается нежным, с легким тропическим ароматом. Можно использовать кокосовое или овсяное молоко — оба варианта подходят.

Ингредиенты:

кокосовая стружка — 1 стакан

мука — ½ стакана

сахар — 3 ст. ложки

растительное молоко — ½ стакана

ваниль — по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты до густой массы. Сформируйте шарики или лепешки. Выпекайте при 180 °C 15 минут.

7. Морковно-овсяное печенье

Морковь делает печенье мягким и влажным, а пряности добавляют аромат. Это идеальный вариант к утреннему кофе — вкусно, полезно и без угрызений совести.

Ингредиенты:

тертая морковь — 1 шт.

овсяные хлопья — 1 стакан

мука — ½ стакана

мед — 2 ст. ложки

немного корицы или имбиря

Способ приготовления:

Смешайте овсянку, муку и специи. Добавьте морковь и мед, замесите тесто. Выложите ложкой на противень и выпекайте 20 минут при 180 °C.

Печенье без масла и яиц не уступает классическим рецептам — ни по вкусу, ни по аромату. При этом оно получается легким, питательным и подходит тем, кто избегает лишнего жира или придерживается растительного питания.

