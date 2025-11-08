Печенье без масла и яиц: семь рецептов
Многие уверены, что без масла и яиц домашняя выпечка не получится. Но на деле можно найти десятки рецептов, где эти продукты успешно заменяются другими ингредиентами — бананом, яблочным пюре, йогуртом или растительным молоком. Получается не только вкусно, но и полезнее: меньше жира, холестерина и калорий.
Рассказываем, как приготовить вкусное печенье, если в холодильнике почти пусто.
1. Цитрусовое печенье
Оно получается рассыпчатым и ароматным, с легкой кислинкой. Это отличный вариант для тех, кто не любит чрезмерно сладкую выпечку.
Ингредиенты:
- кукурузная мука — 1 стакан
- пшеничная мука — ½ стакана
- апельсиновый сок — 100 мл
- цедра апельсина — 1 ч. ложки
- мед или сироп — 2 ст. ложки
- разрыхлитель — ½ ч. ложки
Способ приготовления:
- Смешайте сухие ингредиенты.
- Добавьте апельсиновый сок, цедру и мед. Замесите мягкое тесто.
- Сформируйте небольшие лепешки и выпекайте 15–18 минут при 180 °C.
3. Печенье «Сникерс»
По вкусу оно напоминает мягкий батончик без сахара и жира. А благодаря арахисовой пасте содержит растительный белок и полезные жиры.
Ингредиенты:
- овсяная мука — 1 стакан
- арахисовая паста — 2 ст. ложки
- какао — 1 ст. ложки
- мед или сироп — 1,5 ст. ложки
- немного воды (по консистенции)
Способ приготовления:
- Смешайте пасту, какао и мед до однородности.
- Добавьте муку и воду, замесите густое тесто.
- Сформируйте печенье и выпекайте при 180 °C 12–15 минут.
3. Бананово-овсяное печенье
Можно добавить немного корицы, орехов или шоколадной крошки. Такое печенье получается мягким, с легким фруктовым вкусом и без грамма жира.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья — 1 стакан
- спелый банан — 1 шт.
Способ приготовления:
- Разомните банан вилкой до состояния пюре.
- Смешайте с овсянкой и дайте постоять десять минут.
- Сформируйте печенье и выпекайте при 180 °C 15 минут.
Домашнее печенье родом из СССР: семь любимых рецептов детства
4. Пряное печенье с тмином
Гречка придает печенью ореховый привкус, а специи делают аромат глубоким и необычным. Такое печенье идеально сочетается с кофе или несладким чаем.
Ингредиенты:
- гречневая мука — 1 стакан
- овсяная мука — ½ стакана
- мед — 2 ст. ложки
- растительное молоко — 100 мл
- щепотка соли, тмин, немного корицы и имбиря
Способ приготовления:
- Смешайте все сухие ингредиенты, добавьте мед и молоко.
- Замесите тесто и дайте ему постоять десять минут.
- Раскатайте, вырежьте печенье и выпекайте 20 минут при 180 °C.
5. Яблочно-имбирное печенье
Имбирь придает легкую остроту, а яблоко делает тесто мягким и ароматным. Отличный вариант для чая и перекуса на работе.
Ингредиенты:
- яблочное пюре — ½ стакана
- мука — 1 стакан
- сахар — 2 ст. ложки
- разрыхлитель — ½ ч. ложки
- молотый имбирь — ¼ ч. ложки
Способ приготовления:
- Смешайте сухие ингредиенты.
- Добавьте яблочное пюре, замесите тесто.
- Выложите ложкой на пергамент и выпекайте при 180 °C 20 минут.
6. Кокосово-ванильное печенье
Печенье получается нежным, с легким тропическим ароматом. Можно использовать кокосовое или овсяное молоко — оба варианта подходят.
Ингредиенты:
- кокосовая стружка — 1 стакан
- мука — ½ стакана
- сахар — 3 ст. ложки
- растительное молоко — ½ стакана
- ваниль — по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты до густой массы.
- Сформируйте шарики или лепешки.
- Выпекайте при 180 °C 15 минут.
7. Морковно-овсяное печенье
Морковь делает печенье мягким и влажным, а пряности добавляют аромат. Это идеальный вариант к утреннему кофе — вкусно, полезно и без угрызений совести.
Ингредиенты:
- тертая морковь — 1 шт.
- овсяные хлопья — 1 стакан
- мука — ½ стакана
- мед — 2 ст. ложки
- немного корицы или имбиря
Способ приготовления:
- Смешайте овсянку, муку и специи.
- Добавьте морковь и мед, замесите тесто.
- Выложите ложкой на противень и выпекайте 20 минут при 180 °C.
Печенье без масла и яиц не уступает классическим рецептам — ни по вкусу, ни по аромату. При этом оно получается легким, питательным и подходит тем, кто избегает лишнего жира или придерживается растительного питания.
Ранее мы делились рецептами, которые были популярны до появления рафинада.