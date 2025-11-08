Печенье без масла и яиц: семь рецептов

Катерина Саломе

Многие уверены, что без масла и яиц домашняя выпечка не получится. Но на деле можно найти десятки рецептов, где эти продукты успешно заменяются другими ингредиентами — бананом, яблочным пюре, йогуртом или растительным молоком. Получается не только вкусно, но и полезнее: меньше жира, холестерина и калорий.

© Mark_KA/iStock.com

Рассказываем, как приготовить вкусное печенье, если в холодильнике почти пусто.

1. Цитрусовое печенье

Оно получается рассыпчатым и ароматным, с легкой кислинкой. Это отличный вариант для тех, кто не любит чрезмерно сладкую выпечку.

Ингредиенты:

  • кукурузная мука — 1 стакан
  • пшеничная мука — ½ стакана
  • апельсиновый сок — 100 мл
  • цедра апельсина — 1 ч. ложки
  • мед или сироп — 2 ст. ложки
  • разрыхлитель — ½ ч. ложки

Способ приготовления:

  1. Смешайте сухие ингредиенты.
  2. Добавьте апельсиновый сок, цедру и мед. Замесите мягкое тесто.
  3. Сформируйте небольшие лепешки и выпекайте 15–18 минут при 180 °C.

3. Печенье «Сникерс‎»

По вкусу оно напоминает мягкий батончик без сахара и жира. А благодаря арахисовой пасте содержит растительный белок и полезные жиры.

Ингредиенты:

  • овсяная мука — 1 стакан
  • арахисовая паста — 2 ст. ложки
  • какао — 1 ст. ложки
  • мед или сироп — 1,5 ст. ложки
  • немного воды (по консистенции)

Способ приготовления:

  1. Смешайте пасту, какао и мед до однородности.
  2. Добавьте муку и воду, замесите густое тесто.
  3. Сформируйте печенье и выпекайте при 180 °C 12–15 минут.

3. Бананово-овсяное печенье

© Qwart/iStock.com

Можно добавить немного корицы, орехов или шоколадной крошки. Такое печенье получается мягким, с легким фруктовым вкусом и без грамма жира.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 1 стакан
  • спелый банан — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Разомните банан вилкой до состояния пюре.
  2. Смешайте с овсянкой и дайте постоять десять минут.
  3. Сформируйте печенье и выпекайте при 180 °C 15 минут.

Домашнее печенье родом из СССР: семь любимых рецептов детства

4. Пряное печенье с тмином

Гречка придает печенью ореховый привкус, а специи делают аромат глубоким и необычным. Такое печенье идеально сочетается с кофе или несладким чаем.

Ингредиенты:

  • гречневая мука — 1 стакан
  • овсяная мука — ½ стакана
  • мед — 2 ст. ложки
  • растительное молоко — 100 мл
  • щепотка соли, тмин, немного корицы и имбиря

Способ приготовления:

  1. Смешайте все сухие ингредиенты, добавьте мед и молоко.
  2. Замесите тесто и дайте ему постоять десять минут.
  3. Раскатайте, вырежьте печенье и выпекайте 20 минут при 180 °C.

5. Яблочно-имбирное печенье

© al62/iStock.com

Имбирь придает легкую остроту, а яблоко делает тесто мягким и ароматным. Отличный вариант для чая и перекуса на работе.

Ингредиенты:

  • яблочное пюре — ½ стакана
  • мука — 1 стакан
  • сахар — 2 ст. ложки
  • разрыхлитель — ½ ч. ложки
  • молотый имбирь — ¼ ч. ложки

Способ приготовления:

  1. Смешайте сухие ингредиенты.
  2. Добавьте яблочное пюре, замесите тесто.
  3. Выложите ложкой на пергамент и выпекайте при 180 °C 20 минут.

6. Кокосово-ванильное печенье

Печенье получается нежным, с легким тропическим ароматом. Можно использовать кокосовое или овсяное молоко — оба варианта подходят.

Ингредиенты:

  • кокосовая стружка — 1 стакан
  • мука — ½ стакана
  • сахар — 3 ст. ложки
  • растительное молоко — ½ стакана
  • ваниль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты до густой массы.
  2. Сформируйте шарики или лепешки.
  3. Выпекайте при 180 °C 15 минут.

7. Морковно-овсяное печенье

© natashamam/iStock.com

Морковь делает печенье мягким и влажным, а пряности добавляют аромат. Это идеальный вариант к утреннему кофе — вкусно, полезно и без угрызений совести.

Ингредиенты:

  • тертая морковь — 1 шт.
  • овсяные хлопья — 1 стакан
  • мука — ½ стакана
  • мед — 2 ст. ложки
  • немного корицы или имбиря

Способ приготовления:

  1. Смешайте овсянку, муку и специи.
  2. Добавьте морковь и мед, замесите тесто.
  3. Выложите ложкой на противень и выпекайте 20 минут при 180 °C.

Печенье без масла и яиц не уступает классическим рецептам — ни по вкусу, ни по аромату. При этом оно получается легким, питательным и подходит тем, кто избегает лишнего жира или придерживается растительного питания.

