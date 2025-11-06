В России могут запретить готовить и фасовать еду в магазинах

В Госдуму внесут проект закона, предполагающий запрет на приготовление и фасовку кулинарной продукции в магазинах и продажу товаров с истекающим сроком годности.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Законопроект предусматривает запрет на приготовление готовой еды (кулинарной продукции) в торговых объектах», — говорится в пояснительной записке.

Также законопроектом предполагается установить запрет на реализацию продовольственных товаров с оставшимся сроком годности менее 24 часов.

Ранее в Центре компетенций в области пищевой безопасности Роскачества рассказали RT, что некоторые продукты к новогоднему столу можно покупать уже сейчас.