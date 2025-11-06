Маленькие кондитеры: простые рецепты печенья для совместного приготовления

Готовка с детьми — это не только способ научить их основам кулинарии, но и возможность отлично провести время вместе, развивать мелкую моторику и вкус к здоровой пище. Одним из самых простых и универсальных блюд для совместного приготовления является печенье — его можно сделать вкусным, ароматным и одновременно полезным. Нутрициолог Наталья Чаевская поделилась простыми рецептами, которые подойдут для всей семьи.

Почему стоит готовить печенье вместе с детьми

Испечь вместе печенье — это не просто провести время. «За этим занятием у детей развивается моторика, ведь замешивание теста и вырезание формочками — это отличная тренировка мышц. Пока печенье выпекается — тренируется терпение, а время у плиты объединяет, создавая семейные традиции», — рассказывает нутрициолог.

Классическое овсяное печенье

Ингредиенты:

  • Овсяная мука — 1 ст.
  • Натуральный йогурт — ½ ст.
  • Мед — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 50 г.
  • Соль — щепотка.

Приготовление:

  1. Соединить муку и соль.
  2. Размягченное масло смешать с медом до однородности.
  3. Добавить йогурт и смесь масла с медом к муке и соли, замесить мягкое тесто.
  4. Раскатать тесто и тонко вырезать печенье формочками (или сформировать руками), выложить на противень с пергаментом.
  5. Выпекать при 180°С около 10 минут до румяной корочки.

Такое печенье улучшит пищеварение благодаря йогурту и клетчатке в овсянке, а мед придаст натуральную сладость и поможет укрепить иммунитет.

Овсяное печенье с бананом и орехами

Ингредиенты:

  • Бананы — 2 шт.
  • Овсяные хлопья — 1 ст.
  • Измельченные орехи (миндаль, фундук, грецкий) — ½ ст.
  • Изюм или клюква — ¼ ст.
  • Корица — по вкусу.

Приготовление:

  1. Размять бананы вилкой до пюре.
  2. Смешать овсяные хлопья, орехи, изюм, корицу.
  3. Добавить банановое пюре к хлопьям.
  4. Влажными руками сформировать небольшие лепешки, выложить на противень с пергаментом.
  5. Выпекать 12—15 минут при температуре 180°С.
«Овсянка содержит клетчатку, бананы — источник калия и магния, орехи содержат полезные жиры и белок. Такое печенье поможет пищеварению и не будет способствовать резкому скачку сахара в крови», — комментирует Наталья.

Овсяное печенье с морковью и апельсином

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 1 ст.
  • Тертая морковь — 1 средняя.
  • Цедра одного апельсина.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Мед — 2 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.

Приготовление:

  1. Смешать тертую морковь с овсяными хлопьями и апельсиновой цедрой.
  2. Отдельно смешать мед, растительное масло и яйцо.
  3. Соединить все ингредиенты и хорошо перемешать.
  4. Сформировать печенье руками или ложкой, выложить на противень с пергаментом.
  5. Выпекать при 180°С около 15 минут.

Бета-каротин, содержащийся в моркови, будет способствовать укреплению зрения, цедра апельсина повышать иммунитет, а овсянка улучшать пищеварение.

Бананово-творожное печенье

Ингредиенты:

  • Бананы — 2 шт.
  • Творог — 200 г.
  • Овсяная мука — 1 ст.
  • Мед — 1 ст. л.
  • Изюм или орехи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Размять бананы до пюре, творог раздавить вилкой.
  2. Смешать бананы, творог, мед, муку и изюм или измельченные орехи.
  3. Сформировать небольшие шарики или лепешки, разместить на противень.
  4. Выпекать при 180°С около 15 минут.

Такое печенье богато белком и будет способствовать росту мышц и укреплению иммунитета.

Шоколадное печенье с какао и кленовым сиропом

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья или овсяная мука — 200 г.
  • Какао-порошок — 2 ч. л.
  • Горький шоколад — 40 г.
  • Молоко (можно растительное) — 120 мл.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Кленовый сироп — 3 ст. л.
  • Кокосовая стружка — 20 г.

Приготовление:

  1. Смешать овсяные хлопья, какао-порошок, разрыхлитель и кокосовую стружку.
  2. В другой посуде взбить яйцо с молоком и кленовым сиропом до однородности.
  3. Все соединить и добавить измельченный шоколад.
  4. Сформировать из теста небольшие шарики и выложить на противень с пергаментом.
  5. Выпекать при 180°С около 20—25 минут.

Этот десерт поднимет настроение благодаря шоколаду и улучшит пищеварение.

«Все виды печенья можно приготовить с детьми, по желанию можно использовать различные формочки для вырезания забавных фигурок из теста. Эти рецепты не содержат рафинированного сахара, в них только натуральные ингредиенты, которые будут полезны для детского организма, поддержат иммунитет, улучшат пищеварение, а приятным бонусом станет отлично проведенное время», — резюмирует Наталья.