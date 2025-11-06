Маленькие кондитеры: простые рецепты печенья для совместного приготовления
Готовка с детьми — это не только способ научить их основам кулинарии, но и возможность отлично провести время вместе, развивать мелкую моторику и вкус к здоровой пище. Одним из самых простых и универсальных блюд для совместного приготовления является печенье — его можно сделать вкусным, ароматным и одновременно полезным. Нутрициолог Наталья Чаевская поделилась простыми рецептами, которые подойдут для всей семьи.
Почему стоит готовить печенье вместе с детьми
Испечь вместе печенье — это не просто провести время. «За этим занятием у детей развивается моторика, ведь замешивание теста и вырезание формочками — это отличная тренировка мышц. Пока печенье выпекается — тренируется терпение, а время у плиты объединяет, создавая семейные традиции», — рассказывает нутрициолог.
Классическое овсяное печенье
Ингредиенты:
- Овсяная мука — 1 ст.
- Натуральный йогурт — ½ ст.
- Мед — 2 ст. л.
- Сливочное масло — 50 г.
- Соль — щепотка.
Приготовление:
- Соединить муку и соль.
- Размягченное масло смешать с медом до однородности.
- Добавить йогурт и смесь масла с медом к муке и соли, замесить мягкое тесто.
- Раскатать тесто и тонко вырезать печенье формочками (или сформировать руками), выложить на противень с пергаментом.
- Выпекать при 180°С около 10 минут до румяной корочки.
Такое печенье улучшит пищеварение благодаря йогурту и клетчатке в овсянке, а мед придаст натуральную сладость и поможет укрепить иммунитет.
Овсяное печенье с бананом и орехами
Ингредиенты:
- Бананы — 2 шт.
- Овсяные хлопья — 1 ст.
- Измельченные орехи (миндаль, фундук, грецкий) — ½ ст.
- Изюм или клюква — ¼ ст.
- Корица — по вкусу.
Приготовление:
- Размять бананы вилкой до пюре.
- Смешать овсяные хлопья, орехи, изюм, корицу.
- Добавить банановое пюре к хлопьям.
- Влажными руками сформировать небольшие лепешки, выложить на противень с пергаментом.
- Выпекать 12—15 минут при температуре 180°С.
«Овсянка содержит клетчатку, бананы — источник калия и магния, орехи содержат полезные жиры и белок. Такое печенье поможет пищеварению и не будет способствовать резкому скачку сахара в крови», — комментирует Наталья.
Овсяное печенье с морковью и апельсином
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья — 1 ст.
- Тертая морковь — 1 средняя.
- Цедра одного апельсина.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Мед — 2 ст. л.
- Яйцо — 1 шт.
Приготовление:
- Смешать тертую морковь с овсяными хлопьями и апельсиновой цедрой.
- Отдельно смешать мед, растительное масло и яйцо.
- Соединить все ингредиенты и хорошо перемешать.
- Сформировать печенье руками или ложкой, выложить на противень с пергаментом.
- Выпекать при 180°С около 15 минут.
Бета-каротин, содержащийся в моркови, будет способствовать укреплению зрения, цедра апельсина повышать иммунитет, а овсянка улучшать пищеварение.
Бананово-творожное печенье
Ингредиенты:
- Бананы — 2 шт.
- Творог — 200 г.
- Овсяная мука — 1 ст.
- Мед — 1 ст. л.
- Изюм или орехи — по вкусу.
Приготовление:
- Размять бананы до пюре, творог раздавить вилкой.
- Смешать бананы, творог, мед, муку и изюм или измельченные орехи.
- Сформировать небольшие шарики или лепешки, разместить на противень.
- Выпекать при 180°С около 15 минут.
Такое печенье богато белком и будет способствовать росту мышц и укреплению иммунитета.
Шоколадное печенье с какао и кленовым сиропом
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья или овсяная мука — 200 г.
- Какао-порошок — 2 ч. л.
- Горький шоколад — 40 г.
- Молоко (можно растительное) — 120 мл.
- Яйцо — 1 шт.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Кленовый сироп — 3 ст. л.
- Кокосовая стружка — 20 г.
Приготовление:
- Смешать овсяные хлопья, какао-порошок, разрыхлитель и кокосовую стружку.
- В другой посуде взбить яйцо с молоком и кленовым сиропом до однородности.
- Все соединить и добавить измельченный шоколад.
- Сформировать из теста небольшие шарики и выложить на противень с пергаментом.
- Выпекать при 180°С около 20—25 минут.
Этот десерт поднимет настроение благодаря шоколаду и улучшит пищеварение.
«Все виды печенья можно приготовить с детьми, по желанию можно использовать различные формочки для вырезания забавных фигурок из теста. Эти рецепты не содержат рафинированного сахара, в них только натуральные ингредиенты, которые будут полезны для детского организма, поддержат иммунитет, улучшат пищеварение, а приятным бонусом станет отлично проведенное время», — резюмирует Наталья.