Маленькие кондитеры: простые рецепты печенья для совместного приготовления

Готовка с детьми — это не только способ научить их основам кулинарии, но и возможность отлично провести время вместе, развивать мелкую моторику и вкус к здоровой пище. Одним из самых простых и универсальных блюд для совместного приготовления является печенье — его можно сделать вкусным, ароматным и одновременно полезным. Нутрициолог Наталья Чаевская поделилась простыми рецептами, которые подойдут для всей семьи.

Почему стоит готовить печенье вместе с детьми

Испечь вместе печенье — это не просто провести время. «За этим занятием у детей развивается моторика, ведь замешивание теста и вырезание формочками — это отличная тренировка мышц. Пока печенье выпекается — тренируется терпение, а время у плиты объединяет, создавая семейные традиции», — рассказывает нутрициолог.

Классическое овсяное печенье

Ингредиенты:

Овсяная мука — 1 ст.

Натуральный йогурт — ½ ст.

Мед — 2 ст. л.

Сливочное масло — 50 г.

Соль — щепотка.

Приготовление:

Соединить муку и соль. Размягченное масло смешать с медом до однородности. Добавить йогурт и смесь масла с медом к муке и соли, замесить мягкое тесто. Раскатать тесто и тонко вырезать печенье формочками (или сформировать руками), выложить на противень с пергаментом. Выпекать при 180°С около 10 минут до румяной корочки.

Такое печенье улучшит пищеварение благодаря йогурту и клетчатке в овсянке, а мед придаст натуральную сладость и поможет укрепить иммунитет.

Овсяное печенье с бананом и орехами

Ингредиенты:

Бананы — 2 шт.

Овсяные хлопья — 1 ст.

Измельченные орехи (миндаль, фундук, грецкий) — ½ ст.

Изюм или клюква — ¼ ст.

Корица — по вкусу.

Приготовление:

Размять бананы вилкой до пюре. Смешать овсяные хлопья, орехи, изюм, корицу. Добавить банановое пюре к хлопьям. Влажными руками сформировать небольшие лепешки, выложить на противень с пергаментом. Выпекать 12—15 минут при температуре 180°С.

«Овсянка содержит клетчатку, бананы — источник калия и магния, орехи содержат полезные жиры и белок. Такое печенье поможет пищеварению и не будет способствовать резкому скачку сахара в крови», — комментирует Наталья.

Овсяное печенье с морковью и апельсином

Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 1 ст.

Тертая морковь — 1 средняя.

Цедра одного апельсина.

Растительное масло — 2 ст. л.

Мед — 2 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Приготовление:

Смешать тертую морковь с овсяными хлопьями и апельсиновой цедрой. Отдельно смешать мед, растительное масло и яйцо. Соединить все ингредиенты и хорошо перемешать. Сформировать печенье руками или ложкой, выложить на противень с пергаментом. Выпекать при 180°С около 15 минут.

Бета-каротин, содержащийся в моркови, будет способствовать укреплению зрения, цедра апельсина повышать иммунитет, а овсянка улучшать пищеварение.

Бананово-творожное печенье

Ингредиенты:

Бананы — 2 шт.

Творог — 200 г.

Овсяная мука — 1 ст.

Мед — 1 ст. л.

Изюм или орехи — по вкусу.

Приготовление:

Размять бананы до пюре, творог раздавить вилкой. Смешать бананы, творог, мед, муку и изюм или измельченные орехи. Сформировать небольшие шарики или лепешки, разместить на противень. Выпекать при 180°С около 15 минут.

Такое печенье богато белком и будет способствовать росту мышц и укреплению иммунитета.

Шоколадное печенье с какао и кленовым сиропом

Ингредиенты:

Овсяные хлопья или овсяная мука — 200 г.

Какао-порошок — 2 ч. л.

Горький шоколад — 40 г.

Молоко (можно растительное) — 120 мл.

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Кленовый сироп — 3 ст. л.

Кокосовая стружка — 20 г.

Приготовление:

Смешать овсяные хлопья, какао-порошок, разрыхлитель и кокосовую стружку. В другой посуде взбить яйцо с молоком и кленовым сиропом до однородности. Все соединить и добавить измельченный шоколад. Сформировать из теста небольшие шарики и выложить на противень с пергаментом. Выпекать при 180°С около 20—25 минут.

Этот десерт поднимет настроение благодаря шоколаду и улучшит пищеварение.