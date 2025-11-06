Эксперты рассказали, можно ли тепличную зелень считать «химической»

Диетологи сегодня много говорят о пользе зелени для здоровья. Однако свежая петрушка, укроп или сельдерей зимой доступны только, выращенные в условиях теплицы. Насколько отличаются такие растения от грунтовых? Безопасно ли их употреблять в пищу и как правильно это сделать?

Миф №1. Вся тепличная зелень напичкана «искусственная».

Как рассказала эксперт Роскачества биолог, учёный агроном и плодоовощевод Елизавета Тихонова, зимой, как правило, производители предлагают зелень, выращенную с применением метода гидропоники либо в торфяных горшочках. В первом случае растения получают питательный раствор, который обеспечивает их всеми необходимыми веществами. Во втором случае они растут в торфе в помещениях, оснащённых ультрафиолетовыми лампами. И та, и другая зелень безопасна для употребления.

Более того, при грунтовом выращивании растения обрабатываются различными инсектицидами для защиты от вредителей. При искусственном выращивании такой необходимости нет. Единственный минус парниковой зелени, который отметила эксперт, это снижение витамина С из-за недостатка солнечного освещения, поскольку ультрафиолетовые лампы не могут заменить его в полной мере.

Миф №2. Яркий цвет зелени – признак обработки какой-либо «химией».

Елизавета Тихонова утверждает, что если растение имеет привлекательный вид, то это лишь признак того, что за ним хорошо ухаживали. Однако на зелени могут сохраняться остатки питательного раствора, также иногда зелень обрабатывают водой с растворённым аспирином. Поэтому перед употреблением её нужно обязательно тщательно промыть тёплой водой, а лучше – замочить на 15 – 20 минут, особенно если вы не планируете использовать термообработку.

Миф №3. Лучше выбирать зелень без упаковки, чтобы быть уверенным в её свежести.

На самом деле, именно упаковка позволяет сохранить зелень максимально долго в неизменном виде. Без защитной оболочки растение быстро увянет. Главное – хорошо рассмотреть содержимое упаковки: зелень должна быть равномерного яркого цвета, без признаков увядания. Лучше выбирать упаковки, которые хранились в холодильниках, а не просто лежали на прилавке. И, наконец, если есть выбор, то лучше предпочесть зелень в горшочке – по сравнению со срезанной, она сохранится дольше.