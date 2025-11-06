Гениальный суп из кабачков: простой рецепт с изюминкой

Этот​‍​‌‍​‍‌ суп из кабачков достоин того, чтобы стать постоянным гостем на вашем зимнем столе. Насыщенный вкус блюда кроется в интересном приеме под названием деглазирование, о котором рассказывает автор канала «Гастрономическая шизофрения».

Обжарьте нарезанный картофель, лук и морковь в кастрюле с оливковым маслом и добавьте чеснок. Когда овощи начнут пригорать, добавляйте воду понемногу и соскребайте лопаточкой эти подрумяненные кусочки — именно они придадут бульону зернистый вкус и аромат. После того, как овощи станут мягкими, влейте немного белого вина, дайте ему выкипеть наполовину и добавьте нарезанные кабачки.

Залейте водой или бульоном и варите до тех пор, пока они не станут мягкими. Главный секретный ингредиент — два плавленых сырка на один средний овощ — добавьте их в кастрюлю и прогрейте, пока они полностью не растворятся. Измельчите суп блендером до однородной кремовой консистенции, если потребуется, доведите до кипения, посолите по вкусу — и невероятно нежный, сырный суп порадует вас своим насыщенным ​‍​‌‍​‍‌вкусом.