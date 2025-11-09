Пицца без теста: чем заменить хлебную основу

Необязательно замешивать дрожжевое тесто, чтобы насладиться вкусом любимого блюда. Основа может быть овощной, сырной или даже мясной. «‎Рамблер» поделится альтернативными вариантами базы для пиццы.

1. Пицца на баклажане

Ингредиенты:

баклажан — 1 шт.

сыр (моцарелла или сулугуни) — 100 г

томатный соус — 3 ст. ложки

помидор — 1 шт.

орегано, соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте баклажан кольцами толщиной около сантиметра. Посолите и оставьте на десять минут, чтобы ушла горечь. Затем обсушите и слегка сбрызните маслом. Разложите кружочки на противне, застеленном пергаментом, и запекайте при 200 °C около десяти минут. После этого нанесите на каждый кусочек томатный соус, выложите ломтики помидора и посыпьте сыром. Запекайте еще 10–12 минут, пока баклажан не станет мягким, а сыр — золотистым.

2. Пицца на сыре

Ингредиенты:

моцарелла — 150 г

яйцо — 1 шт.

сливочный сыр — 1 ст. ложка

томатный соус — 2 ст. ложки

начинка — по вкусу

Способ приготовления:

В глубокой миске соедините моцареллу, яйцо и сливочный сыр. Перемешайте до однородной массы. Выложите смесь на противень с пергаментом, придайте форму круга и слегка утрамбуйте. Запекайте при 190 °C около десяти минут, пока корж не подрумянится. Смажьте томатным соусом, добавьте выбранную начинку (например, грибы, оливки, ветчину) и поставьте обратно в духовку на пять–семь минут.

3. Пицца на брокколи

Ингредиенты:

брокколи — 200 г

яйцо — 1 шт.

тертый сыр — 2 ст. ложки

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Разделите брокколи на соцветия и измельчите их в блендере до состояния мелкой крошки. Переложите массу в марлю или полотенце и тщательно отожмите жидкость. Добавьте яйцо, сыр и специи, перемешайте ложкой. Выложите смесь на пергамент, сформируйте круг диаметром около 25 см и запекайте при 200 °C 15 минут. После запекания нанесите томатный соус, добавьте начинку (например, овощи или курицу), посыпьте сыром и готовьте еще десяти минут, пока края не станут хрустящими.

4. Пицца на курином фарше

Ингредиенты:

куриный фарш — 250 г

яйцо — 1 шт.

овсяные отруби — 1 ст. ложка

чеснок — 1 зубчик

соль, перец — по вкусу

томатный соус — 2 ст. ложки

сыр — 50 г

Способ приготовления:

Смешайте фарш с яйцом, отрубями, измельченным чесноком, солью и перцем. Масса должна получиться густой и пластичной. Выложите основу на противень, застеленный бумагой, и распределите равномерным слоем толщиной около 1 см. Запекайте десять минут при 200 °C, чтобы мясо схватилось. После этого смажьте соусом, посыпьте сыром, добавьте начинку — и готовьте еще 10–12 минут до румяной корочки.

5. Пицца на картофеле

Ингредиенты:

картофель — 2 шт.

яйцо — 1 шт.

мука (или крахмал) — 1 ст. ложка

соль, перец — по вкусу

соус, сыр и начинка — по вкусу

Способ приготовления:

Картофель очистите и натрите на крупной терке. Отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 200 °C, застелите противень пергаментом и сформируйте из массы круг диаметром 25 см. Запекайте 15 минут до появления легкой корочки. Затем добавьте соус, посыпьте сыром, распределите начинку и верните в духовку еще на десять минут.

6. Пицца на цветной капусте

Ингредиенты:

цветная капуста — 300 г

яйцо — 1 шт.

тертый сыр (моцарелла или пармезан) — 50 г

соль, специи — по вкусу

томатный соус — 3 ст. ложки

любимая начинка

Способ приготовления:

Разделите капусту на соцветия и измельчите в блендере до состояния «рисовой крошки». Заверните массу в марлю, отожмите жидкость. Добавьте яйцо, сыр и приправы, перемешайте до густой консистенции. На противне, застеленном бумагой, сформируйте тонкий круг толщиной не более 1 см. Запекайте при 200 °C около 20 минут, пока основа не станет плотной и золотистой. Затем смажьте соусом, выложите начинку и поставьте в духовку еще на десять минут. Готовую пиццу остудите пару минут — тогда корж станет плотнее и не будет ломаться при нарезке.

Такие рецепты подойдут и для правильного питания, и для тех, кто просто не хочет возиться с дрожжами. Вкус при этом ничуть не страдает.

