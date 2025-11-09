Пицца без теста: чем заменить хлебную основу
Необязательно замешивать дрожжевое тесто, чтобы насладиться вкусом любимого блюда. Основа может быть овощной, сырной или даже мясной. «Рамблер» поделится альтернативными вариантами базы для пиццы.
1. Пицца на баклажане
Ингредиенты:
- баклажан — 1 шт.
- сыр (моцарелла или сулугуни) — 100 г
- томатный соус — 3 ст. ложки
- помидор — 1 шт.
- орегано, соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте баклажан кольцами толщиной около сантиметра. Посолите и оставьте на десять минут, чтобы ушла горечь. Затем обсушите и слегка сбрызните маслом.
- Разложите кружочки на противне, застеленном пергаментом, и запекайте при 200 °C около десяти минут.
- После этого нанесите на каждый кусочек томатный соус, выложите ломтики помидора и посыпьте сыром.
- Запекайте еще 10–12 минут, пока баклажан не станет мягким, а сыр — золотистым.
2. Пицца на сыре
Ингредиенты:
- моцарелла — 150 г
- яйцо — 1 шт.
- сливочный сыр — 1 ст. ложка
- томатный соус — 2 ст. ложки
- начинка — по вкусу
Способ приготовления:
- В глубокой миске соедините моцареллу, яйцо и сливочный сыр. Перемешайте до однородной массы.
- Выложите смесь на противень с пергаментом, придайте форму круга и слегка утрамбуйте. Запекайте при 190 °C около десяти минут, пока корж не подрумянится.
- Смажьте томатным соусом, добавьте выбранную начинку (например, грибы, оливки, ветчину) и поставьте обратно в духовку на пять–семь минут.
Воздушный десерт: рецепт итальянской меренги
3. Пицца на брокколи
Ингредиенты:
- брокколи — 200 г
- яйцо — 1 шт.
- тертый сыр — 2 ст. ложки
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Разделите брокколи на соцветия и измельчите их в блендере до состояния мелкой крошки. Переложите массу в марлю или полотенце и тщательно отожмите жидкость.
- Добавьте яйцо, сыр и специи, перемешайте ложкой.
- Выложите смесь на пергамент, сформируйте круг диаметром около 25 см и запекайте при 200 °C 15 минут.
- После запекания нанесите томатный соус, добавьте начинку (например, овощи или курицу), посыпьте сыром и готовьте еще десяти минут, пока края не станут хрустящими.
4. Пицца на курином фарше
Ингредиенты:
- куриный фарш — 250 г
- яйцо — 1 шт.
- овсяные отруби — 1 ст. ложка
- чеснок — 1 зубчик
- соль, перец — по вкусу
- томатный соус — 2 ст. ложки
- сыр — 50 г
Способ приготовления:
- Смешайте фарш с яйцом, отрубями, измельченным чесноком, солью и перцем. Масса должна получиться густой и пластичной.
- Выложите основу на противень, застеленный бумагой, и распределите равномерным слоем толщиной около 1 см.
- Запекайте десять минут при 200 °C, чтобы мясо схватилось.
- После этого смажьте соусом, посыпьте сыром, добавьте начинку — и готовьте еще 10–12 минут до румяной корочки.
5. Пицца на картофеле
Ингредиенты:
- картофель — 2 шт.
- яйцо — 1 шт.
- мука (или крахмал) — 1 ст. ложка
- соль, перец — по вкусу
- соус, сыр и начинка — по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель очистите и натрите на крупной терке. Отожмите лишнюю жидкость.
- Добавьте яйцо, муку, соль и перец, тщательно перемешайте.
- Разогрейте духовку до 200 °C, застелите противень пергаментом и сформируйте из массы круг диаметром 25 см.
- Запекайте 15 минут до появления легкой корочки.
- Затем добавьте соус, посыпьте сыром, распределите начинку и верните в духовку еще на десять минут.
6. Пицца на цветной капусте
Ингредиенты:
- цветная капуста — 300 г
- яйцо — 1 шт.
- тертый сыр (моцарелла или пармезан) — 50 г
- соль, специи — по вкусу
- томатный соус — 3 ст. ложки
- любимая начинка
Способ приготовления:
- Разделите капусту на соцветия и измельчите в блендере до состояния «рисовой крошки». Заверните массу в марлю, отожмите жидкость.
- Добавьте яйцо, сыр и приправы, перемешайте до густой консистенции.
- На противне, застеленном бумагой, сформируйте тонкий круг толщиной не более 1 см.
- Запекайте при 200 °C около 20 минут, пока основа не станет плотной и золотистой.
- Затем смажьте соусом, выложите начинку и поставьте в духовку еще на десять минут.
- Готовую пиццу остудите пару минут — тогда корж станет плотнее и не будет ломаться при нарезке.
Такие рецепты подойдут и для правильного питания, и для тех, кто просто не хочет возиться с дрожжами. Вкус при этом ничуть не страдает.
Ранее мы рассказывали, где придумали пасту на самом деле.