Пицца без теста: чем заменить хлебную основу

Катерина Саломе

Необязательно замешивать дрожжевое тесто, чтобы насладиться вкусом любимого блюда. Основа может быть овощной, сырной или даже мясной. «‎Рамблер» поделится альтернативными вариантами базы для пиццы.

Пицца без теста: чем заменить хлебную основу
© nata_vkusidey/iStock.com

1. Пицца на баклажане

Ингредиенты:

  • баклажан — 1 шт.
  • сыр (моцарелла или сулугуни) — 100 г
  • томатный соус — 3 ст. ложки
  • помидор — 1 шт.
  • орегано, соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте баклажан кольцами толщиной около сантиметра. Посолите и оставьте на десять минут, чтобы ушла горечь. Затем обсушите и слегка сбрызните маслом.
  2. Разложите кружочки на противне, застеленном пергаментом, и запекайте при 200 °C около десяти минут.
  3. После этого нанесите на каждый кусочек томатный соус, выложите ломтики помидора и посыпьте сыром.
  4. Запекайте еще 10–12 минут, пока баклажан не станет мягким, а сыр — золотистым.

2. Пицца на сыре

Ингредиенты:

  • моцарелла — 150 г
  • яйцо — 1 шт.
  • сливочный сыр — 1 ст. ложка
  • томатный соус — 2 ст. ложки
  • начинка — по вкусу

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске соедините моцареллу, яйцо и сливочный сыр. Перемешайте до однородной массы.
  2. Выложите смесь на противень с пергаментом, придайте форму круга и слегка утрамбуйте. Запекайте при 190 °C около десяти минут, пока корж не подрумянится.
  3. Смажьте томатным соусом, добавьте выбранную начинку (например, грибы, оливки, ветчину) и поставьте обратно в духовку на пять–семь минут.

Воздушный десерт: рецепт итальянской меренги

3. Пицца на брокколи

Ингредиенты:

  • брокколи — 200 г
  • яйцо — 1 шт.
  • тертый сыр — 2 ст. ложки
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разделите брокколи на соцветия и измельчите их в блендере до состояния мелкой крошки. Переложите массу в марлю или полотенце и тщательно отожмите жидкость.
  2. Добавьте яйцо, сыр и специи, перемешайте ложкой.
  3. Выложите смесь на пергамент, сформируйте круг диаметром около 25 см и запекайте при 200 °C 15 минут.
  4. После запекания нанесите томатный соус, добавьте начинку (например, овощи или курицу), посыпьте сыром и готовьте еще десяти минут, пока края не станут хрустящими.

4. Пицца на курином фарше

Ингредиенты:

  • куриный фарш — 250 г
  • яйцо — 1 шт.
  • овсяные отруби — 1 ст. ложка
  • чеснок — 1 зубчик
  • соль, перец — по вкусу
  • томатный соус — 2 ст. ложки
  • сыр — 50 г

Способ приготовления:

  1. Смешайте фарш с яйцом, отрубями, измельченным чесноком, солью и перцем. Масса должна получиться густой и пластичной.
  2. Выложите основу на противень, застеленный бумагой, и распределите равномерным слоем толщиной около 1 см.
  3. Запекайте десять минут при 200 °C, чтобы мясо схватилось.
  4. После этого смажьте соусом, посыпьте сыром, добавьте начинку — и готовьте еще 10–12 минут до румяной корочки.

5. Пицца на картофеле

Ингредиенты:

  • картофель — 2 шт.
  • яйцо — 1 шт.
  • мука (или крахмал) — 1 ст. ложка
  • соль, перец — по вкусу
  • соус, сыр и начинка — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Отожмите лишнюю жидкость.
  2. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, тщательно перемешайте.
  3. Разогрейте духовку до 200 °C, застелите противень пергаментом и сформируйте из массы круг диаметром 25 см.
  4. Запекайте 15 минут до появления легкой корочки.
  5. Затем добавьте соус, посыпьте сыром, распределите начинку и верните в духовку еще на десять минут.

6. Пицца на цветной капусте

Ингредиенты:

  • цветная капуста — 300 г
  • яйцо — 1 шт.
  • тертый сыр (моцарелла или пармезан) — 50 г
  • соль, специи — по вкусу
  • томатный соус — 3 ст. ложки
  • любимая начинка

Способ приготовления:

  1. Разделите капусту на соцветия и измельчите в блендере до состояния «рисовой крошки». Заверните массу в марлю, отожмите жидкость.
  2. Добавьте яйцо, сыр и приправы, перемешайте до густой консистенции.
  3. На противне, застеленном бумагой, сформируйте тонкий круг толщиной не более 1 см.
  4. Запекайте при 200 °C около 20 минут, пока основа не станет плотной и золотистой.
  5. Затем смажьте соусом, выложите начинку и поставьте в духовку еще на десять минут.
  6. Готовую пиццу остудите пару минут — тогда корж станет плотнее и не будет ломаться при нарезке.

Такие рецепты подойдут и для правильного питания, и для тех, кто просто не хочет возиться с дрожжами. Вкус при этом ничуть не страдает.

Ранее мы рассказывали, где придумали пасту на самом деле.